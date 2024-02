TOKYO ENERGY & SYSTEMS INC. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la conception et la construction d'installations électriques et d'installations électriques générales. L'activité de construction d'installations concerne la construction et la maintenance d'installations de production d'énergie thermique, d'installations de production d'énergie nucléaire, d'installations de production d'énergie hydroélectrique et d'installations de production d'énergie solaire, ainsi que la conception et la construction d'installations de sous-stations, d'installations électriques générales, d'installations de communication de l'information et d'équipements de climatisation. La société s'occupe également de la location et de la gestion de biens immobiliers, de la location d'outils, d'installations et de véhicules, ainsi que de l'activité d'agence d'assurance.

Secteur Construction et ingénierie