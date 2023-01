Exclusif - L'unité de Tokyo Gas se rapproche d'un accord de 4,6 milliards de dollars pour acheter un producteur de gaz naturel américain -sources

L'accord entièrement en espèces avec TG Natural Resources, basée à Houston et détenue à 70 % par la société énergétique japonaise, devrait être annoncé ce mois-ci, ont déclaré les sources, en requérant l'anonymat car les discussions sont confidentielles. Castleton Commodities International (CCI) détient le reste de TG Natural Resources.

TG Natural Resources est en train d'organiser le financement auprès de plusieurs sources de financement pour soutenir la transaction, ont ajouté les sources, qui ont averti qu'aucun accord n'était garanti et que les discussions pouvaient se terminer sans accord.

Quantum et CCI ont refusé de commenter. Rockcliff et TG Natural Resources n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Tokyo Gas n'a pas pu être joint pour un commentaire en dehors des heures de bureau.

Rockcliff produit plus d'un milliard de pieds cubes par jour de gaz naturel à partir de la formation de schiste de Haynesville, qui s'étend en Louisiane et dans l'est du Texas. Quantum a initialement soutenu l'équipe de direction de Rockcliff avec un investissement de 350 millions de dollars en 2015.