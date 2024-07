Les entreprises japonaises, qui prévoient un excédent croissant des stocks de gaz naturel liquéfié (GNL) à mesure que la demande de ce combustible diminuera dans les années à venir, s'empressent d'investir dans les marchés régionaux afin d'offrir des débouchés potentiels pour la vente du gaz.

Alors que de plus en plus de centrales nucléaires redémarrent et que les énergies renouvelables gagnent du terrain, les importations japonaises de GNL sont à leur niveau le plus bas depuis plus de dix ans, ce qui incite les entreprises à se tourner vers l'Asie pour décharger les stocks contractés lors de chocs commerciaux antérieurs, comme l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

La flexibilité énergétique et les préoccupations en matière de sécurité font que le Japon veut rester un acteur important dans le domaine du GNL, mais il cherche des marchés pour vendre ses excédents, conformément à une stratégie gouvernementale visant à maintenir les volumes à 100 millions de tonnes en augmentant la demande de gaz en Asie.

Cette année, Tokyo Gas a annoncé l'étude d'un projet de transformation du GNL en électricité de 1,5 gigawatt au Viêt Nam et a pris une participation dans un terminal de regazéification du GNL aux Philippines, tandis que les sociétés commerciales Marubeni et Sojitz ont lancé une centrale électrique alimentée au GNL d'une puissance de 1,8 GW en Indonésie.

Sous l'impulsion de JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas et Kansai Electric Power, le Japon est partie prenante, fournisseur de matières premières ou participant à des études pour plus de 30 projets liés au gaz, selon les données de l'Institute for Energy Economic and Financial Analysis et de Reuters.

Qu'ils soient en cours d'exploitation ou en attente de lancement, ces projets sont situés au Bangladesh, en Inde, en Indonésie, en Malaisie, au Myanmar, aux Philippines, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande et au Viêt Nam.

"La demande japonaise de GNL est incertaine, mais le gouvernement souhaite garantir un approvisionnement stable à long terme", a déclaré Yoko Nobuoka, analyste principal pour la recherche sur l'énergie au Japon chez LSEG.

"Le développement de ses propres capacités commerciales et la création d'un marché du gaz à l'échelle de l'Asie contribueraient à renforcer la sécurité énergétique et à couvrir les risques d'excédent de GNL", a-t-elle ajouté.

Le Japon a augmenté ses importations de GNL après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011, qui a entraîné la fermeture de tous ses réacteurs nucléaires, et Tokyo a accru sa participation à des projets de GNL dans le monde entier afin de garantir l'approvisionnement.

Mais le retour de l'énergie nucléaire et le déploiement des énergies renouvelables ont conduit le Japon, qui dispose de peu de ressources, à réduire ses importations de GNL pour ses propres besoins, les expéditions ayant chuté de 8 % l'année dernière pour atteindre leur niveau le plus bas depuis 2009.

En 2020, le ministère de l'industrie a adopté un plan visant à maintenir la capacité de traitement du GNL, y compris le commerce, à 100 millions de tonnes par an d'ici 2030.

"Il existe plusieurs voies pour parvenir à la neutralité carbone ou à des émissions nettes nulles en Asie", a déclaré le METI dans des commentaires envoyés par courriel. "Le gaz et le GNL, ainsi que les énergies renouvelables et les économies d'énergie, peuvent jouer un rôle dans ces voies.

Les expéditions du Japon, tant pour l'usage domestique que pour les pays tiers, se sont élevées à 102 millions de tonnes de GNL au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2023.

Tokyo Gas, le principal fournisseur de gaz de ville du pays, s'est fixé pour objectif de commercialiser 5 millions de tonnes de GNL par an d'ici à 2030, contre environ 3 millions aujourd'hui.

"Nous avons la possibilité de vendre du GNL à ces projets et cela contribuera à l'augmentation de notre volume d'échanges de GNL", ont déclaré à Reuters des responsables de Tokyo Gas dans des commentaires envoyés par courriel.

Depuis 2019, les entreprises japonaises ont investi dans de nouveaux terminaux d'importation de GNL d'une capacité combinée de 16,2 millions de tonnes au Bangladesh, en Indonésie et aux Philippines, selon les calculs de Reuters basés sur les données de l'Union internationale du gaz.

Une autre capacité d'importation de GNL de 13 millions de tonnes par an devrait voir le jour au Vietnam et en Inde grâce aux investissements du Japon avant 2030, ce qui porterait le volume total à 29,2 millions de tonnes - proche de ce que le Japon a échangé au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2023.

Les ventes de GNL du Japon à des pays tiers ont doublé pour atteindre 31,6 millions de tonnes au cours de l'exercice 2022 par rapport à l'exercice 2018, stimulées par la participation à des projets en amont à l'échelle mondiale et à des contrats d'approvisionnement, indique l'Organisation japonaise pour les métaux et la sécurité énergétique (JOGMEC).

Sur les 102 millions de tonnes d'importations de GNL du Japon au cours de l'exercice 2022, l'utilisation domestique représentait 71 millions de tonnes.

La demande japonaise de GNL devant encore diminuer d'un quart d'ici la fin de la décennie pour atteindre quelque 50 millions de tonnes, les principales compagnies d'électricité JERA, Tokyo Gas, Osaka Gas et Kansai Electric pourraient avoir une offre excédentaire de GNL de 12 millions de tonnes, selon les estimations de l'IEEFA.

CLAUSES DE DESTINATION

Les ambitions croissantes de Tokyo en matière de GNL remodèlent sa stratégie d'approvisionnement.

Au cours de l'exercice 2021, 53 % du gaz acheté par les entreprises japonaises, soit 45 millions de tonnes, ont fait l'objet de contrats interdisant la revente, une condition imposée par des producteurs tels que le Qatar, selon le JOGMEC.

Cette part est tombée à 42 % l'année dernière, selon l'enquête, en partie parce que Tokyo a conclu davantage d'accords avec des producteurs plus souples, tels que les États-Unis et l'Australie.

"Toutefois, d'ici 2030, 60 % des contrats ne comporteront pas de restrictions de destination, ce qui signifie que la capacité du Japon à commercialiser du GNL devrait augmenter au cours de cette décennie", a déclaré Christopher Doleman, spécialiste du GNL à l'IEEFA.

La concurrence commerciale avec la Chine, qui a dépassé le Japon en tant que premier acheteur de GNL l'année dernière et qui se développe dans le commerce mondial, joue également un rôle.

Les importations chinoises de GNL devraient augmenter de 12 % cette année, pour atteindre 80 millions de tonnes, selon PetroChina, et Pékin revend une partie du GNL à des pays tiers.

"À moyen terme, jusqu'en 2030, la concurrence commerciale pourrait devenir féroce, car le prochain cycle baissier commence avec une vague de nouvelles offres", a déclaré M. Nobuoka, de LSEG, en faisant référence aux nouveaux projets de GNL qui devraient être mis en service dans les années à venir et qui ont besoin d'acheteurs.

LE RETOUR DE LA TRANSITION

Les défenseurs du climat sont de plus en plus nombreux à dire que le Japon, dont un quart de l'électricité est généré par des énergies renouvelables non nucléaires, devrait laisser de côté le gaz, que l'industrie considère comme un combustible de "transition", et aider d'autres pays à se décarboniser en passant directement du charbon aux énergies renouvelables.

Australian Market Forces, un groupe d'activistes climatiques qui détient des parts dans Chubu Electric Power et Tokyo Electric Power, copropriétaires de la principale compagnie d'électricité JERA, a exhorté le Japon à repenser ses plans pour l'Asie et à se concentrer davantage sur les énergies renouvelables.

"L'une des plus grandes menaces pour l'action climatique à l'échelle mondiale est le projet de construction d'une infrastructure GNL-électricité dans les pays émergents d'Asie", a déclaré Will van de Pol, directeur général de Market Forces.

En tant que combustible de transition, le GNL est "indispensable pour parvenir à la décarbonisation", a déclaré par courriel à Reuters JERA, qui a des projets de gaz et d'énergie renouvelable en Asie.