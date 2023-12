Les gouvernements ont décidé de payer pour relancer le développement des parcs éoliens en mer après que la hausse des coûts a mis en péril de nombreux projets nécessaires pour les aider à réduire les émissions et à atteindre les objectifs climatiques.

De nombreux pays comptent sur un développement rapide et massif des parcs éoliens en mer, dont les coûts initiaux sont élevés mais qui, à long terme, peuvent fournir une énergie moins chère que les centrales à combustibles fossiles.

Toutefois, les objectifs de certains pays en matière de capacité éolienne ont commencé à sembler irréalistes cette année, après que des promoteurs ont annulé des projets aux États-Unis et en Grande-Bretagne en raison de la flambée des coûts qui les rendait non rentables.

Les investisseurs ont déclaré à Reuters que les gouvernements s'étaient depuis montrés disposés à payer des prix plus élevés, ce qui a contribué à restaurer la confiance dans l'avenir du secteur.

"La réalité est que les gouvernements commencent à réagir et acceptent que pour maintenir leurs programmes d'éoliennes offshore sur les rails - qui sont importants pour l'économie, la sécurité énergétique, les objectifs de décarbonisation et les emplois - cela vaut la peine de payer un peu plus, a déclaré Jonathan Cole, PDG du développeur de projets Corio Generation.

En octobre, Corio, TotalEnergies et Rise Light and Power ont remporté une enchère organisée par l'État de New York pour leur projet éolien offshore Attentive Energy One de 1,4 gigawatt (GW), qui fait partie d'un appel d'offres plus large de 6,4 GW de capacité renouvelable, suffisante pour alimenter environ 2,6 millions de foyers.

Selon les données de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), qui gère les enchères sur les énergies renouvelables dans l'État, le prix d'exercice moyen, ou contrat proposé dans le résultat de l'enchère, annoncé en octobre, était environ 28 % plus élevé que les enchères précédentes tenues en 2018 et 2020 et équivalait à un prix d'exercice moyen pondéré nominal de 145,07 $ par mégawattheure.

M. Cole, de Corio, a déclaré que ce prix plus élevé était basé sur les réalités du marché actuel.

En Grande-Bretagne, deuxième marché mondial de l'éolien en mer après la Chine, les développeurs peuvent faire des offres pour obtenir des garanties de prix soutenues par le gouvernement pour l'électricité produite, appelées "contrats pour la différence" (CfD).

Si les prix de gros sont inférieurs au prix d'exercice convenu dans le CfD, le gouvernement compense la différence, ce qui donne aux développeurs de projets une certitude de revenus à long terme. Si les prix sont plus élevés, le promoteur rembourse la différence au gouvernement britannique.

La dernière vente aux enchères britannique, en septembre, n'a attiré aucun projet d'énergie éolienne en mer, les promoteurs estimant que le prix garanti proposé était trop bas. Depuis, le gouvernement a déclaré qu'il proposerait des contrats à un prix 66 % plus élevé lors de la prochaine vente aux enchères prévue en 2024.

Keith Anderson, PDG de Scottish Power, propriété d'Iberdrola, a déclaré que cette augmentation montrait que le gouvernement britannique avait écouté les préoccupations du secteur et qu'une telle mesure permettrait probablement d'éviter le genre de dépréciations que certaines entreprises ont dû faire pour des projets américains.

En Grande-Bretagne, avant de pouvoir participer aux enchères de CfD, les entreprises doivent déjà remplir certains critères. Selon M. Anderson, les entreprises pourraient donc avoir englouti 500 millions de livres (631,15 millions de dollars) dans des projets avant même d'avoir atteint le stade de la vente aux enchères.

Faute d'incitations suffisantes, "les entreprises risquent de devoir passer des projets par pertes et profits, les contrats de la chaîne d'approvisionnement sont annulés, la chaîne d'approvisionnement perd confiance et les investisseurs perdent confiance", a déclaré M. Anderson.

Les analystes d'Aurora Energy Research ont déclaré que le prix plus élevé du contrat britannique signifierait que pour un projet générique, les développeurs pourraient générer des rendements allant jusqu'à 13,9 % par rapport aux rendements de seulement 4 % réalisables dans les conditions offertes lors de la vente aux enchères qui a échoué.

"Il est essentiel [...] qu'il devienne rentable de construire des projets à de tels prix", a déclaré Marc Hedin, responsable de la recherche pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Aurora.

Il a ajouté que même avec le prix d'achat plus élevé au Royaume-Uni, le coût de l'éolien en mer reste globalement moins élevé que celui des nouvelles centrales à gaz efficaces. LES COÛTS DE DÉPART Les projets d'éoliennes en mer ont des coûts de départ élevés. Le projet Hornsea 3 d'Orsted, d'une capacité de 3 GW, prévu au large des côtes britanniques, devrait coûter environ 8 milliards de livres.

Cependant, une fois les projets construits, ils n'ont pas de coûts de combustible et constituent, à long terme, une alternative moins coûteuse aux combustibles fossiles.

"À long terme, nous constatons que les pays qui ont davantage recours à l'énergie éolienne et solaire auront des prix de gros de l'électricité moins élevés que ceux qui dépendent davantage des combustibles fossiles", a déclaré Nathalie Gerl, analyste chez LSEG.

Malgré l'incertitude créée par les récents revers, l'appétit des investisseurs pour l'éolien en mer est fort.

La société britannique Octopus a lancé un fonds dédié avec la société japonaise Tokyo Gas (9531.T) pour investir 3 milliards de livres (3,7 milliards de dollars) dans des projets éoliens en mer d'ici à 2030.

L'entreprise allemande RWE a déclaré qu'elle augmenterait sa capacité éolienne en mer de 3,3 GW actuellement à 10 GW d'ici la fin de la décennie. Vendredi, l'entreprise a annoncé son intention de développer un nouveau parc éolien offshore britannique de 3 GW avec le développeur d'énergie propre des Émirats arabes unis, Masdar.

Il semble que les gouvernements reconnaissent eux aussi qu'il est judicieux de s'en tenir à cette technologie, qui constitue l'un des moyens les plus rapides d'augmenter leur production d'énergie renouvelable et d'atteindre leurs objectifs en matière de lutte contre le changement climatique.

Soeren Lassen, responsable de la recherche sur l'énergie éolienne en mer chez WoodMac, a déclaré que plus de 50 GW d'appels d'offres pour l'énergie éolienne en mer sont prévus pour 2024.

"Il s'agit simplement pour les décideurs politiques de les rendre suffisamment attractifs et pour l'industrie de saisir ces opportunités", a-t-il déclaré. (1 $ = 0,7922 livre)