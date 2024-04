Tokyo Gas Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la distribution de gaz naturel. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution de gaz naturel (56,9%) : 13 milliards de m3 de gaz distribués en 2020/21 ; - distribution d'électricité (22,4%) ; - prestations d'installation de valves et de conduites gazières (16,6%) ; - location immobilière (1,2%) ; - autres (0,5%) : prestations de services énergétiques, transport de gaz naturel, etc. Le solde du CA (2,4%) concerne les activités à l'international.

Secteur Services aux collectivités de gaz