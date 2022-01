Tokyo Gas et EWII vont développer 1 GW d'énergies renouvelables dans les pays nordiques.

Tokyo Gas dépensera environ 3 milliards de yens (26,3 millions de dollars) pour acheter une participation de 50 % dans EWII Production, une unité d'EWII, qui possède et exploite 10 projets éoliens terrestres au Danemark d'une capacité totale de 54,5 mégawatts (MW).

Tokyo Gas et EWII Production prévoient de développer environ 1 GW d'énergie renouvelable au Danemark et dans d'autres pays nordiques d'ici 2030, y compris les actifs existants, a déclaré un porte-parole de Tokyo Gas.

"Ce projet sera notre premier pas vers une participation dans le secteur des énergies renouvelables en Europe, et en même temps, ce sera un grand défi pour nous", a déclaré le président de Tokyo Gas, Takashi Uchida, dans un communiqué.

En novembre dernier, Tokyo Gas a déclaré qu'elle consacrerait 2 000 milliards de yens à des carburants plus propres, tels que l'hydrogène, et à l'énergie renouvelable, dans le but de doubler son bénéfice à 200 milliards de yens d'ici 2030.

(1 $ = 113,9000 yens)