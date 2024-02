Le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon, Tokyo Gas Co Ltd, prévoit que d'ici 2030, son gaz de schiste américain et ses activités connexes, y compris le commerce et la commercialisation, contribueront à hauteur d'environ 50 % à son objectif de bénéfices à l'étranger, a déclaré son président.

La société japonaise a payé 2,7 milliards de dollars pour acquérir le producteur de gaz naturel Rockcliff Energy, basé au Texas, en décembre, et a accepté d'acheter 49 % des parts d'une société de commercialisation et de négoce d'énergie en Amérique du Nord, ARM Energy Trading, ce mois-ci.

"Notre objectif est de créer une chaîne de valeur du gaz aux États-Unis en reliant nos projets pour augmenter la valeur de nos investissements, plutôt que de rechercher des profits sur des projets individuels", a déclaré le président Shinichi Sasayama lors d'une interview accordée à Reuters cette semaine.

Pour parvenir à la fois à la décarbonisation et à un approvisionnement énergétique stable, Tokyo Gas a remanié son portefeuille, élargissant son champ d'action aux États-Unis en passant des actifs en amont aux activités intermédiaires et en aval, tout en cédant des participations minoritaires dans des projets gaziers en Australie.

"Nous voulons que nos activités américaines dans les schistes et les environs génèrent environ la moitié de nos bénéfices à l'étranger en 2030", a déclaré M. Sasayama, alors que la société cherche à augmenter ses bénéfices à l'étranger d'ici 2030 pour atteindre 50 milliards de yens (333 millions de dollars), soit le triple de ses bénéfices à l'étranger de 2019.

L'entreprise s'est fixé un objectif global de bénéfices de 200 milliards de yens d'ici 2030.

Interrogé sur la pause actuelle dans les permis d'exportation de GNL aux États-Unis promulguée par l'administration Biden, M. Sasayama a déclaré qu'elle n'aurait pas d'impact immédiat sur ses activités gazières.

"Mais nous ne pouvons pas être optimistes, car les réglementations pourraient devenir encore plus strictes... Si nécessaire, nous travaillerons avec le gouvernement japonais et d'autres pour discuter de la question", a-t-il déclaré.

Tokyo Gas considère néanmoins l'Amérique du Nord comme une région prometteuse, au même titre que l'Asie.

"Le marché américain a un grand potentiel de croissance", a déclaré M. Sasayama, soulignant le potentiel de connexion et de développement de divers projets de décarbonisation tels que les énergies renouvelables et le méthane synthétique.

Tokyo Gas étudie également les implications de la possible réélection de Donald Trump à la présidence des États-Unis lors d'une élection en novembre.

"Nous avions pris cela en considération lors de l'achat de Rockcliff... mais il est difficile d'imaginer que Trump freine les projets au Texas et en Louisiane, car ce sont des bastions républicains", a déclaré M. Sasayama.

En Asie, Tokyo Gas étudie deux projets de transformation du GNL en électricité à Quang Ninh et Thai Binh au Viêt Nam et espère démarrer les opérations commerciales fin 2027 et en 2029, respectivement.

"Nous voulons tirer parti de notre portefeuille et de nos capacités d'ingénierie pour contribuer à des projets de GNL dans toute l'Asie", a déclaré M. Sasayama, tout en ajoutant que la date d'une décision finale d'investissement n'avait pas encore été fixée.

DIVERSIFIER L'APPROVISIONNEMENT EN GNL

Tokyo Gas, l'un des principaux acheteurs de GNL en Asie, a diversifié ses sources d'approvisionnement, achetant environ 13 millions de tonnes métriques de combustible super réfrigéré par an auprès de 13 projets dans quatre pays.

Elle diversifie également ses réseaux commerciaux, passant des zones commerciales traditionnelles d'Asie à l'Europe et à l'Amérique du Nord, et renforce ses fonctions commerciales afin de devenir plus flexible dans l'achat et la vente de cargaisons, a déclaré M. Sasayama.

Interrogé sur le renouvellement des contrats à long terme avec Petronas (Malaisie), qui arrivent bientôt à expiration, M. Sasayama a déclaré que Tokyo Gas entretenait de bonnes relations avec Petronas dans le domaine du commerce du GNL et au-delà, mais il n'a pas donné de réponse directe.

(1 $ = 150,1100 yens) (Reportage de Yuka Obayashi et Nobuhiro Kubo ; Rédaction de Christian Schmollinger)