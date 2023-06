Tokyo Gas va consacrer 1,4 milliard de dollars à l'énergie renouvelable dans son pays et à l'étranger

À l'instar de leurs homologues mondiaux, les entreprises japonaises du secteur de l'énergie modifient leurs portefeuilles pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Le plus grand fournisseur de gaz de ville du Japon prévoit de dépenser 200 milliards de yens (1,4 milliard de dollars) au cours des trois prochaines années pour augmenter sa capacité de production d'énergie renouvelable dans le pays et à l'étranger et la faire passer de 1,5 GW à 6 gigawatts d'ici 2030, en mettant l'accent sur les parcs éoliens en mer.

Le président Shinichi Sasayama a déclaré à Reuters : "Nous déplaçons notre attention à l'étranger des projets gaziers en amont vers les énergies renouvelables et les infrastructures asiatiques, car nos ressources sont limitées ... et nous devons investir dans la décarbonisation".

"Nous devrions travailler sur l'énergie éolienne en mer, en particulier l'énergie flottante, car elle a un grand potentiel", a-t-il déclaré dans des commentaires dont la publication a été autorisée vendredi.

Le processus de désinvestissement de ses participations dans les projets gaziers australiens est en cours, mais l'Australie reste un important fournisseur de GNL, fournissant la moitié des importations de Tokyo Gas, a-t-il dit.

Outre la décarbonisation, Tokyo Gas se concentre sur l'économie et la répartition des risques après que la guerre en Ukraine a souligné les dangers de la dépendance au gaz russe.

M. Sasayama a déclaré qu'il était possible que la société investisse dans des actifs de gaz de schiste aux États-Unis s'ils promettaient d'être très rentables.

De nombreux contrats à long terme pour le GNL doivent être renouvelés aux alentours de 2030 et l'entreprise examinera attentivement ceux qu'elle signera, a-t-il déclaré.

"L'aspect économique reste important, mais la flexibilité des conditions contractuelles, y compris les clauses de destination, est également très importante", a-t-il déclaré.

Les incertitudes énergétiques du Japon comprennent des doutes sur l'avenir de son secteur nucléaire qui, jusqu'à la catastrophe de Fukushima en 2011, fournissait une grande partie de l'énergie de base du pays.

M. Sasayama a déclaré que Tokyo Gas espérait par conséquent que le gouvernement apporterait son soutien à de nouveaux contrats de GNL à long terme pour faire face à toute pénurie, estimant que le risque était trop important pour une entreprise privée seule.

Parmi les contrats que Tokyo Gas n'a pas renouvelés, un contrat d'un million de tonnes métriques par an avec Brunei LNG a expiré en mars, a indiqué M. Sasayama. Il a refusé d'en donner la raison.

"Nous prenons en considération une variété de projets et décidons s'il est préférable de renouveler les projets existants ou de signer de nouveaux contrats, sur la base d'une évaluation complète en termes de conditions et de prix", a-t-il déclaré.

La société achète environ 13 millions de tonnes de GNL par an dans le cadre de 13 projets répartis dans quatre pays, contre 15 dans cinq pays il y a un an.

(1 $ = 139,8300 yens)