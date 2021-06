Tokyo Seimitsu Co., Ltd. : En phase d'accumulation

Données financières JPY USD EUR CA 2021 94 562 M 864 M 707 M Résultat net 2021 10 405 M 95,0 M 77,8 M Tréso. nette 2021 26 329 M 240 M 197 M PER 2021 21,5x Rendement 2021 1,59% Capitalisation 223 Mrd 2 038 M 1 666 M VE / CA 2021 2,08x VE / CA 2022 1,60x Nbr Employés 2 250 Flottant 91,2% Prochain événement sur TOKYO SEIMITSU CO., LTD. 06/08/21 Q1 2022 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 7 Objectif de cours Moyen 5 916,29 JPY Dernier Cours de Cloture 5 430,00 JPY Ecart / Objectif Haut 41,1% Ecart / Objectif Moyen 8,96% Ecart / Objectif Bas -19,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Hitoshi Yoshida President, CEO & Representative Director Koichi Kawamura Chief Financial Officer & Representative Director Akihiro Endo Director & Senior Managing Executive Officer Takahiro Hokida Director & Manager-Test Technology Ryuichi Kimura COO, Representative Director & Vice President