TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la fabrication et la vente de produits en acier. La société propose deux types de produits. Les produits longs en acier comprennent les poutres en H, les poutres en forme de tunnel, les palplanches, les poutres en I, les poutres en H en damier, les canaux et les barres d'armature, etc. Les produits plats en acier comprennent les tôles fortes, les bobines laminées à chaud, les bobines décapées et huilées, les bobines galvanisées à chaud, les bobines en damier et les tôles d'acier, etc.

Secteur Acier