Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd, le plus grand fabricant japonais d'acier au four électrique, a déclaré lundi qu'il maintiendrait les prix de ses produits sidérurgiques en janvier afin de refléter la lenteur de la demande intérieure dans certains secteurs de l'industrie et de la construction.

L'entreprise maintiendra les prix pour un sixième mois pour ses produits en acier, y compris ses principales poutres en forme de H.

En janvier, les prix des barres d'acier, y compris les barres d'armature, resteront à 98 000 yens (689 dollars) la tonne métrique, tandis que les poutres en forme de H resteront à 127 000 yens la tonne.

Les prix de Tokyo Steel sont surveillés de près par ses rivaux asiatiques, tels que Posco et Hyundai Steel, de Corée du Sud, et Baoshan Iron & Steel Co Ltd (Baosteel), de Chine.

