Toll Brothers, Inc. est un constructeur de maisons de luxe. La société s'occupe de la conception, de la construction, de la commercialisation, de la vente et du financement d'une gamme de maisons individuelles de luxe, de maisons jumelées, de terrains de golf et de communautés urbaines. Ses secteurs d'activité comprennent la construction de maisons traditionnelles et l'aménagement urbain (City Living). Le segment Traditional Home Building construit et vend des maisons individuelles et des maisons accolées dans des communautés résidentielles de luxe situées dans des marchés suburbains aisés qui s'adressent aux acheteurs de maisons de prestige, de maisons pour personnes âgées, de maisons pour adultes actifs, de maisons de luxe abordables, de maisons pour personnes âgées et de maisons secondaires aux États-Unis. Le segment de la construction de maisons traditionnelles opère dans cinq zones géographiques, à savoir la région Nord, la région Mid-Atlantic, la région Sud, la région Montagne et la région Pacifique. Le segment des constructions urbaines intercalaires construit et vend des maisons sur les marchés urbains intercalaires par le biais de Toll Brothers City Living (City Living). Il opère dans plus de 24 États et dans le district de Columbia.

Secteur Construction de logements