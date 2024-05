Toll Brothers, Inc. est un constructeur de maisons de luxe. La société conçoit, construit, commercialise, vend et organise le financement d'une gamme de maisons individuelles résidentielles de luxe, de maisons attenantes, de communautés planifiées et urbaines de faible, moyenne et grande hauteur. La société exploite ses propres filiales d'architecture, d'ingénierie, d'hypothèques, de titres de propriété, de développement foncier, d'assurance, de technologie de maison intelligente et d'aménagement paysager. Elle développe également des communautés planifiées et des terrains de golf et exploite, dans certaines régions, ses propres activités de distribution de bois d'œuvre, d'assemblage de composants de maisons et de fabrication. La société s'adresse également aux locataires urbains et suburbains sous les marques Toll Brothers Apartment Living et Toll Brothers Campus Living. Elle conçoit, construit, commercialise et vend des condominiums urbains de luxe à haute densité et de grande hauteur avec des partenaires de coentreprise tiers par l'intermédiaire de Toll Brothers City Living (City Living). La société opère dans environ 24 États et dans le district de Columbia.

Secteur Construction de logements