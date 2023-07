Toll Brothers, Inc. a annoncé que la nouvelle communauté de maisons de luxe de la société, The Grove at Dominion Hills, ouvrira bientôt ses portes dans la région métropolitaine de Washington. La communauté sera située près de l'intersection de North McKinley Road et de Wilson Boulevard à Arlington, en Virginie. La construction de la maison témoin est en cours et les ventes débuteront cet automne.

Situé au cœur d'Arlington, The Grove at Dominion Hills est une communauté de charme qui comprendra seulement 40 nouvelles maisons individuelles de luxe. Les acheteurs pourront choisir parmi des modèles de maisons allant de 3 470 à 5 834 pieds carrés. Chaque maison sera construite avec la qualité exceptionnelle, l'artisanat et le rapport qualité-prix qui font la réputation de Toll Brothers.

Les acheteurs apprécieront la proximité des magasins, des restaurants, des arts et des divertissements. Les destinations de loisirs à proximité comprennent Ballston Quarter, Upton Hill Regional Park et l'aéroport national Ronald Reagan Washington, ainsi que des arènes sportives, des stades et bien plus encore. Les enfants fréquenteront les écoles du district scolaire du comté d'Arlington.

La communauté est située au centre d'Arlington, avec un accès pratique à la station de métro East Falls Church, aux Interstates 66 et 495, à l'US Route 50, à l'US Route 7 et à l'Interstate Dulles Toll Road/Route 267, offrant aux propriétaires un accès pratique à Washington, D.C. et au-delà. D'autres communautés de maisons neuves Toll Brothers dans la région comprennent Union Park at McLean, Arden, et Mt. Prospect.