Toll Brothers : baisse de 10% du BPA trimestriel

26/08/2020 | 11:10

Toll Brothers a dévoilé mardi soir un bénéfice net de 114,8 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable, soit un BPA en baisse de 10% à 90 cents, pour des revenus de ventes de maisons en recul de 7% à 1,63 milliard.



Le constructeur de maisons haut de gamme revendique toutefois une progression des contrats signés nets à 2,21 milliards de dollars, contre 1,87 milliard un an auparavant, ainsi qu'un carnet de commandes se montant à 6,09 milliards à fin juillet.



'Nous attribuons l'augmentation de la demande à de nombreux facteurs, dont des taux d'intérêt historiquement bas, une suroffre persistante de maisons et une attention plus forte que jamais des consommateurs à l'importance du logement', explique la direction.



