Toll Brothers : dynamique de contrats favorable

21/09/2020 | 14:41

Toll Brothers fait part, depuis le début de son quatrième trimestre comptable (soit du 1er août au 15 septembre), d'une hausse de 110% de ses contrats signés nets en comparaison annuelle, à 1678 maisons.



'Nous continuons d'augmenter les prix pour gérer le rythme de croissance, compenser des coûts grandissants et maximiser la rentabilité', indique le PDG du constructeur de logements individuels de luxe, Douglas C. Yearley.



Ce dernier attribue la demande accélérée des acquéreurs à de nombreux facteurs, dont des taux d'intérêts historiquement bas et un excès d'offre persistant, et juge le groupe 'bien placé pour la croissance en 2020-21 si les fondamentaux de marché restent favorables'.



