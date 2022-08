Toll Brothers : hausse de 26% du BPA au 3e trimestre

Toll Brothers a dévoilé mardi soir un bénéfice net de 273,5 millions de dollars au titre de son troisième trimestre comptable (clos fin juillet) soit 2,35 dollars par action, un BPA en croissance de près de 26% par rapport à la même période de l'année dernière.



Le constructeur de maisons de luxe revendique un chiffre d'affaires issu des ventes de logements en hausse de 1% à 2,3 milliards de dollars, malgré une diminution de 7% des volumes de ventes, 2.414 maisons livrées.



Le contexte actuel de faible demande, de pénuries de main d'oeuvre et de difficultés d'approvisionnement, amène toutefois Toll à réduire ses prévisions annuelles, pour ne plus attendre que 10.000 à 10.300 livraisons à un prix moyen de l'ordre de 920.000 dollars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.