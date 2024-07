Toll Brothers, Inc. a annoncé que le clubhouse de la communauté et le centre de commodités sont maintenant ouverts à Regent Oaks at Freehold, une communauté 55+ pour adultes actifs à Freehold, New Jersey. Toll Brothers a récemment dévoilé le clubhouse de 3 800 pieds carrés de la communauté, qui comprend un salon de détente avec cheminée, une salle de jeux, un centre de remise en forme, une salle de yoga, une piscine extérieure, des terrains de pétanque, et bien d'autres choses encore. Regent Oaks at Freehold est une communauté de villégiature pour adultes actifs qui propose des maisons unifamiliales à un ou deux étages dont les prix sont compris dans la tranche supérieure des 600 000 $.

Les maisons comprennent des plans d'étage ouverts avec des chambres à coucher principales au premier étage, des espaces de vie flexibles parfaits pour les bureaux à domicile, des garages à deux voitures et des caractéristiques de vie intérieure/extérieure. Situé au cœur de la communauté, le nouveau clubhouse présente une architecture moderne inspirée des fermes. Les visiteurs entrent par le foyer qui s'ouvre sur un espace de rassemblement social accueillant avec une cheminée, un coin salon confortable et des tables.

À côté de l'espace de rencontre se trouve une salle de jeux avec une table de billard, des tables de cartes et un coin cuisine avec un îlot surdimensionné et des vues sur la télévision à écran plat. De grandes fenêtres et des portes coulissantes inondent l'espace de lumière naturelle. Le centre de remise en forme est spacieux et comprend des tapis roulants, des vélos d'appartement et des poids libres.

La salle de yoga est nichée dans un coin du centre de remise en forme. À l'extérieur, les propriétaires peuvent se détendre sur la luxueuse terrasse qui surplombe la piscine et les terrains de pétanque. Regent Oaks at Freehold est idéalement situé à proximité de la Route 9, des magasins, des restaurants et des lieux de divertissement.

Les résidents peuvent explorer les options de loisirs à proximité, au Manasquan Reservoir et à l'Allaire State Park. Pour les amateurs de golf, le Charleston Spring Golf Course est à 10 minutes.