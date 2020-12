TomaGold : 08-12-2020TomaGold annonce le début des forages à Obal

La Société entreprend un programme de forage de 2 500 mètres pour confirmer les résultats des forages historiques et mieux définir la zone A-PO d'Obalski

Montréal (Québec), le 8 décembre 2020 - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la « Société »)est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé les forages sur sa propriété Obalski. Ce premier programme de forage de sept trous totalisant 2 500 mètres permettra de vérifier les résultats historiques obtenus dans les sondages OBS-88-030, S-51-010 (qui a recoupé des sulfures massifs) et OBS-87-002. Les trous seront forés sur les mêmes sections transversales, à 30 mètres au-dessus et 30 mètres en dessous des valeurs historiques. L´objectif principal de ce programme de forage est de mieux définir la zone A-PO recoupée sur les sections 120E et 450E, qui ne comptent que quelques trous forés sur ces deux sections, espacées de 330 mètres.

La zone A-PO a été intersectée dans trois sondages sur la section 120E:

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) OBS-88-004 234,3 237,4 3,1 6,07 OBS-88-009 319,1 322,2 3,1 2,06 OBS-87-002 393,5 425,6 32,3 2,01 Incluant 393,5 399,9 6,4 1,98 Incluant 416,7 421,8 5,1 8,20

La zone A-PO a été intersectée dans trois sondages sur la section 450E:

Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) OBS-88-029 280,3 286,2 5,9 7,42 OBS-88-030 375,8 388,7 12,9 1,04 Incluant 377,3 380,0 2,7 2,61 OBS-88-027 466,6 479,8 13,2 0,74 Incluant 472,2 474,5 2,3 1,20 Incluant 476,4 479,1 2,7 1,60

Selon nos observations des sections, le ratio entre l'épaisseur vraie et la longueur de la carotte est estimé à 60 % pour les trous longs et à 80 % pour les trous courts.

« Notre compilation des données provenant des 60 000 mètres de forage effectués sur Obalski, qui nous a permis de produire un modèle 3D préliminaire basé sur les résultats historiques d'Obalski (voir le modèle 3D d'Obalski), semble montrer que la propriété possède un fort potentiel d'exploration pour l'or, le cuivre et l'argent », a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Le camp minier de Chibougamau-Chapais, autrefois réputé principalement pour ses veines de cuivre uniques, a maintenant une nouvelle vocation, avec des travaux d'exploration importants ciblant les minéralisations de sulfures massifs typiques et les gisements d'or typiques de la ceinture volcanique de l'Abitibi au Québec et en Ontario. Notre équipe technique connaît très bien la région et a conçu un programme d'exploration visant à trouver d'autres minéralisations d'or-cuivre-argent chez cet ancien producteur. »

Modèle 3D d´Obalski

[Link]

Les analyses (or, éléments multiples et roche entière) ont été effectuées dans trois laboratoires indépendants différents : Chimitec Ltd, Bourlamaque Assay Laboratories Ltd et Metriclab (1980) Inc. Des tests de cyanuration ont également été effectués à Lakefield Research. Aucun étalon ou blanc n'a été introduit dans la chaîne d'analyse par Syngold Exploration, qui a procédé à un ré-échantillonnage diligent de la minéralisation. Le rapport GM-48538 (Sigeom) comprenait les certificats d'analyse, mais ne fournissait aucune information sur la préparation des échantillons et la procédure d'analyse, ni sur les résultats des contrôles internes des laboratoires. Les valeurs ci-dessus ont été recalculées à partir des analyses originales, en tenant compte des nouvelles analyses effectuées par Syngold Exploration en 1988.

TomaGold considère ces valeurs comme étant historiques uniquement, et les utilise seulement pour planifier le programme de forage visant à vérifier la minéralisation recoupée par les sondages antérieurs.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de la propriété Obalski

La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, y compris une concession minière de 33 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au Québec. Découvert en 1928, le gisement Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu, 2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib Exploration).

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède également une participation de 24,5 % par l´entremise d´une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.

