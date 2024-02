MONTRÉAL, 08 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société) souhaite informer ses actionnaires qu'elle a prolongé de 45 jours l'option d'achat avec Mines indépendantes Chibougamau inc. (TSXV: CBG) (« Chibougamau ») afin de permettre la finalisation de la vérification diligente et l'obtention du financement nécessaire pour l'acquisition des propriétés de cuivre et d'or du bloc Est de Chibougamau. La transaction initiale a été annoncée dans les communiqués de presse datés du 14 août 2023, du 13 septembre 2023 et du 18 septembre 2023.



Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. Son objectif principal consiste à consolider le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec. Outre les ententes récentes portant sur l’acquisition de 20 propriétés dans le camp, la Société détient des participations dans cinq propriétés aurifères à proximité du camp, à savoir Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Doda Lake.

TomaGold détient également une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d'éléments de terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie James au Québec, ainsi qu'une participation de 24,5 % dans la propriété Baird, située près du camp minier de Red Lake en Ontario, par l'entremise d'une coentreprise avec Evolution Mining Ltd. et New Gold Inc.

