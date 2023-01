TomaGold rapporte un échantillon à haute teneur de 3,95 % TREO à Star Lake et double la taille de sa propriété

MONTRÉAL, 24 janv. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer des résultats positifs d'échantillonnage de prospection sur sa propriété Star Lake, détenue à 100 % et située à 120 km au sud-est de Radisson, dans la région de la Baie-James au Québec.

TomaGold a également doublé la taille de sa propriété Star Lake, qui compte désormais 214 claims désignés sur carte sur une superficie de 10 906 ha (ou 109 km2), soit la plus grande position de terrain du secteur (voir la figure 1). La propriété est caractérisée par de multiples intrusions de pegmatites affleurantes sous-explorées qui présentent un enrichissement inhabituel en éléments des terres rares (voir la figure 2), et est située dans l'une des juridictions les plus favorables à l'exploitation minière au monde, avec de nombreuses sources d'énergie verte.

Figure 1: propriété Star Lake

À l'automne 2022, TomaGold a demandé à Dahrouge Geological Consulting Ltd. d'effectuer une visite de prospection d'une journée sur la propriété dans le but de rééchantillonner des échantillons choisis historiques (voir le tableau 2) contenant des valeurs anomales en éléments des terres rares.

Au total, neuf échantillons ont été prélevés dans le secteur, dont l'un qui a retourné un total de 3,95 % TREO (18 974 ppm Ce2O3, 10 849 ppm La2O3, 5 369 ppm Nd2O3, 1 931 ppm Pr2O3, 902 ppm Sm2O3, 184 ppm Dy2O3, 15 ppm Eu2O3, 511 ppm Gd2O3, 27 ppm Ho2O3, 51 ppm Tb2O3, 4 ppm Tm2O3 et 608 ppm Y2O3) (voir le tableau 1). Cet échantillon particulier provenait d'une intrusion de pegmatite située près d'une zone de cisaillement cartographiée par la Commission géologique du Québec et près du contact entre deux unités lithologiques (Laguiche 2a et 3a).

Compte tenu de ces résultats prometteurs, TomaGold organisera une campagne de prospection de deux semaines au début de l'été 2023.

« Ce premier résultat de TREO, associé aux résultats historiques de Star Lake, semble indiquer que la propriété présente un potentiel d'exploration prometteur pour les éléments des terres rares, que nous testerons davantage cet été, » a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. « Les éléments des terres rares sont de plus en plus recherchés, car ils jouent un rôle essentiel dans les aimants permanents et les applications électroniques modernes comme les véhicules électriques, ce qui appuie notre décision d'acquérir la plus grande position de terrain dans cette partie de la Baie-James. Il est intéressant de noter que depuis que nous avons acquis notre propriété l'automne dernier, plusieurs sociétés minières ont acquis des concessions autour de nous, ce qui pourrait entraîner une plus grande activité d'exploration et une plus grande reconnaissance de la région dans le futur. »

Figure 2: multiples pegmatites affleurantes sur la propriété Star Lake

Échantillon TREO La203 Ce2o3 Pr2o3 Nd2o3 Sm2o3 Eu2O3 Gd2O3 Tb2O3 Dy2O3 Ho2O3 Tm2O3 Y2O3 (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) C00281802 0,0 2,8 4,7 0,6 2,1 0,5 0,5 0,7 0,2 1,3 0,4 0,3 12,1 C00281803 3,95 10849,2 18974,6 1931,0 5369,0 902,2 15,9 511,8 51,4 184,8 27,3 4,0 608,3 C00281804 0,0 20,1 38,9 4,3 12,0 2,7 0,5 2,3 0,3 1,4 0,2 0,1 7,5 C00281805 0,0 18,5 36,3 4,2 12,7 3,2 0,9 3,0 0,4 2,1 0,4 0,1 12,4 C00281806 0,0 9,3 14,8 1,6 4,1 0,6 0,5 0,5 0,1 0,3 0,1 0,0 2,5 C00281807 0,0 15,9 30,6 3,4 9,5 2,0 0,5 1,7 0,2 1,2 0,3 0,1 6,7 C00281808 0,0 81,4 175,7 18,0 48,3 10,0 0,8 7,4 1,1 6,0 1,3 0,7 31,7 C00281809 0,0 50,5 100,1 11,2 30,4 7,0 0,6 5,4 0,8 4,0 0,8 0,3 25,7 C00281810 0,0 7,6 6,7 0,8 2,4 0,5 0,5 0,5 0,1 0,4 0,1 0,0 2,5

Tableau 1: résultats du programme de prospection d'échantillons de 20221

Échantillon TREO La203 Ce2o3 Pr2o3 Nd2o3 Sm2o3 Eu2O3 Gd2O3 Tb2O3 Dy2O3 Ho2O3 Tm2O3 Y2O3 (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) 52871 0,5 2028,9 586,8 433,0 1225,0 185,0 4,0 178,1 13,5 37,3 4,7 0,7 137,2 52820 0,4 1243,1 586,8 292,6 867,0 161,2 2,2 141,8 12,7 42,2 5,6 1,0 156,8 52827 0,2 566,4 586,8 134,0 432,0 110,3 2,7 103,3 13,1 62,8 10,5 3,0 311,1

Tableau 2: résultats historiques des principaux indices des éléments des terres rares2

1 Les échantillons sont sélectifs par nature, et ne peuvent être considérés comme représentatifs de la minéralisation.

2 Les résultats contenus dans le tableau sont historiques. Une personne qualifiée de TomaGold n'a pas réalisé suffisamment de travaux pour valider ses résultats selon le Règlement 43-101. Bien que ces résultats historiques pourraient ne pas être fiables, la Société est d'avis qu’ils fournissent une indication quant au potentiel de la propriété et est une information pertinente pour tout futur programme d'exploration.

Des échantillons choisis ont été prélevés à l'aide d'un marteau lorsque cela était possible et l'emplacement des échantillons a été déterminé par la localisation de l'échantillonnage historique effectué sur la propriété. Toutes les valeurs supérieures à 0,4 % TREO ont été vérifiées et rééchantillonnées. Tous les résultats d'analyse lithogéochimique des échantillons choisis ont été fournis par SGS Canada Inc, Minerals Services ISO/IEC 17025, à Burnaby, en Colombie-Britannique. Les éléments supplémentaires dont la détection dépassait les limites ont été envoyés pour une analyse plus poussée à SGS Canada, Mineral Services, un laboratoire certifié ASTM C204-84, à Lakefield, en Ontario. Les résultats d'analyse sont soumis à des procédures d'échantillonnage d'assurance de la qualité/contrôle de la qualité (AQ/CQ) conformes aux normes de l'industrie et au Règlement 43-101, à l'interne au laboratoire, tel que décrit par SGS Canada.

Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

À propos de TomaGold

Corporation TomaGold (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de projets miniers d’or, de cuivre, d’éléments des terres rares et de lithium. TomaGold possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le nord du Québec: Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda, ainsi qu’une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario. De plus, elle possède une participation de 100 % dans une propriété de lithium et dans la propriété d’éléments des terres rares Star Lake, situées dans la région de la Baie-James au Québec.

