TomCo Energy Plc est une société d'exploration et de développement pétroliers. La société se concentre sur l'utilisation de la technologie pour débloquer des ressources d'hydrocarbures non conventionnelles, initialement dans l'Utah, aux États-Unis. La principale activité de la société consiste à développer, par l'intermédiaire de sa filiale à 100 % Greenfield Energy LLC, les ressources en sables bitumineux contenues dans le site Tar Sands Holdings II LLC (TSHII) grâce à l'exploitation de la technologie de séparation afin de parvenir à une production future soutenue. Elle est engagée dans la construction de deux usines de séparation des sables bitumineux capables de traiter au moins 6 000 tonnes par jour de sables bitumineux dans l'Utah, aux États-Unis. L'usine de décontamination des sables bitumineux de Greenfield est située au nord-ouest de Vernal, dans l'Utah. La société détient également une participation de 100 % dans neuf concessions de schistes bitumineux, couvrant environ 15 488 acres dans le comté d'Uintah, dans l'Utah, aux États-Unis. Elle détient environ 10 % des droits de propriété et d'adhésion et des intérêts dans TSHII, par l'intermédiaire de Greenfield.