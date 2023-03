TomCo accepte la prolongation de la période d'exercice de l'option pour l'achat des sables bitumineux

(Alliance News) - TomCo Energy PLC a déclaré lundi qu'il avait accepté de prolonger jusqu'au 31 mars la période d'exercice de l'option d'achat de sa filiale à 100 % Greenfield Energy LLC pour acquérir Tar Sands Holdings II LLC.

TomCo est un groupe de développement pétrolier opérant aux États-Unis, qui se concentre sur l'utilisation de nouvelles technologies pour débloquer les ressources en hydrocarbures non conventionnels, tandis que Greenfield Energy LLC détient une participation de 10 % dans Tar Sands.

L'option d'achat permet à Greenfield d'acquérir les 90% restants des actions de Tar Sands pour une contrepartie supplémentaire en espèces d'environ 16,3 millions USD.

Après avoir annoncé jeudi qu'elle était en pourparlers pour prolonger la période d'exercice, TomCo a déclaré que la période a été prolongée par rapport à la date d'expiration précédente de mardi de la semaine dernière, qui avait elle-même été convenue fin décembre par rapport à une date d'expiration précédente du 31 décembre.

Greenfield peut maintenant exercer l'option à sa seule discrétion, a déclaré TomCo, si elle remet un avis d'exercice au plus tard le 31 mars et effectue le paiement de la contrepartie convenue au plus tard le 5 avril.

Les actions de TomCo étaient en hausse de 2,4 % à 0,37 pence chacune à Londres lundi matin.

