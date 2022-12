TomCo prolonge la période d'exercice des options pour l'acquisition de Tar Sands

(Alliance News) - TomCo Energy PLC a déclaré vendredi avoir prolongé la période d'exercice de son option relative à l'acquisition potentielle de la participation restante dans Tar Sands Holdings II LLC.

TomCo est un groupe de développement pétrolier opérant aux États-Unis, qui se concentre sur l'utilisation de nouvelles technologies pour débloquer les ressources en hydrocarbures non conventionnels.

La filiale à 100 % de TomCo, Greenfield Energy LLC, possède une participation de 10 % dans Tar Sands.

Elle détient également une option exclusive, qu'elle peut exercer à sa seule discrétion, pour acquérir les 90 % restants des intérêts des membres pour une contrepartie supplémentaire en espèces de 16,3 millions USD jusqu'au 31 décembre.

L'accord a maintenant été modifié afin d'étendre la période d'exercice de l'option.

Greenfield peut maintenant exercer l'option en remettant un avis d'exercice au plus tard le 28 février, et en effectuant le paiement au plus tard le 3 mars.

Les actions de TomCo Energy ont clôturé en baisse de 16% à 0,27 pence chacune à Londres vendredi.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

