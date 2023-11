TOMI Environmental Solutions, Inc. est une entreprise de décontamination bactérienne et de contrôle des maladies infectieuses. La société fournit des solutions environnementales pour la décontamination de l'air intérieur et des surfaces par le biais de la fabrication, de la vente, du service et de l'octroi de licences pour les produits de sa marque SteraMist, y compris la technologie d'ionisation binaire SteraMist (BIT). SteraMist est une technologie brevetée qui produit du peroxyde d'hydrogène ionisé (iHP) en utilisant la science du plasma froid. La TIB est un processus qui aérosolise et active une solution de peroxyde d'hydrogène à faible concentration. Ses produits et services comprennent SteraPak, l'unité de surface SteraMist, le système environnemental SteraMist, le chariot de désinfection totale SteraMist, l'unité de surface SteraMist Select, la chambre de décontamination au plasma iHP, le système sur mesure SteraMist (CES), l'applicateur à 90 degrés en acier inoxydable et d'autres encore. Les activités de la société sont organisées en cinq divisions : Healthcare, Life Sciences, TOMI Service Network, Food Safety et Commercial.

Secteur Services et équipements environnementaux