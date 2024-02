TOMO Holdings Limited est une société holding d'investissement. La société est engagée dans la vente et l'installation de revêtements en cuir et d'accessoires électroniques pour les véhicules de tourisme. Ses segments comprennent la sellerie en cuir pour véhicules de tourisme, les accessoires électroniques pour véhicules de tourisme, et les pièces détachées automobiles et les véhicules à moteur. Le segment de la sellerie cuir pour véhicules de tourisme représente principalement l'activité de fourniture et d'installation de sellerie cuir pour véhicules de tourisme pour les distributeurs et les concessionnaires de véhicules de tourisme. Le segment des accessoires électroniques pour véhicules de tourisme représente principalement l'activité de fourniture et d'installation d'accessoires électroniques pour véhicules de tourisme aux distributeurs et concessionnaires de véhicules de tourisme. Le segment des pièces détachées automobiles et des véhicules à moteur représente principalement l'activité de fourniture de pièces détachées automobiles et de véhicules à moteur aux distributeurs et aux concessionnaires de véhicules de tourisme. Ces distributeurs et concessionnaires de véhicules particuliers sont principalement situés à Singapour et à Hong Kong.