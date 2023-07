Tompkins Financial Corporation est une société holding financière. Elle propose une gamme complète de produits et de services, notamment des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, des services de crédit-bail, des services de gestion fiduciaire et d'investissement, des services de planification financière et de gestion de patrimoine, ainsi que des services d'assurance. Les secteurs d'activité de la société sont la banque, l'assurance et la gestion de patrimoine. Les services bancaires consistent principalement à attirer des dépôts dans les régions desservies par la filiale bancaire de la société et à utiliser ces dépôts pour octroyer une gamme de prêts commerciaux, de prêts agricoles, de prêts à la consommation, de prêts immobiliers et de crédits-bails dans ces mêmes régions. Le secteur de l'assurance propose des services d'assurance dommages et de conseil en matière d'avantages sociaux. Le secteur de la gestion de patrimoine est généralement organisé sous la marque Tompkins Financial Advisors. Tompkins Financial Advisors propose une gamme complète de services financiers aux clients.

Secteur Banques