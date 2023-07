TomTom NV est le principal spécialiste indépendant des technologies de localisation. L'entreprise fournit des données et des technologies de localisation aux constructeurs automobiles, aux entreprises et aux développeurs, en tirant parti de sa vaste expérience et de son large éventail de clients et de partenaires. Ses cartes prêtes à l'emploi, ses itinéraires, son trafic en temps réel, ses API et ses SDK permettent une grande variété de cas d'utilisation dans tous les secteurs. TomTom NV opère dans deux secteurs d'activité : Location Technology (81,4% des CA) et Consumer (18,6%).

Secteur Téléphones et appareils portatifs