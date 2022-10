La valeur du jour en Europe - TomTom : la réduction de l'objectif de free cash flow pour 2023 ne passe pas

TomTom dévisse de 11,06 à 6 euros à la Bourse d’Amsterdam ; le spécialiste des outils d'aide à la navigation terrestre (GPS) ayant réduit son objectif de free cash flow pour 2023. La société a justifié cette révision par les incertitudes macroéconomiques et les pressions inflationnistes qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la production automobile mondiale ainsi que sur leurs niveaux de coûts. En conséquence, les investisseurs ont relégué au second plan des résultats trimestriels, qui ont réservé une bonne surprise.



Au troisième trimestre, le groupe a essuyé une perte nette de 17,5 millions d'euros contre – 20 millions d'euros, un an auparavant. TomTom a réduit ses pertes grâce à une progression de 7% de ses revenus à 136 millions d'euros alors que le marché visait seulement 127 millions d'euros.



Le free cash flow hors coûts de restructuration s'est élevé à 8 millions d'euros alors qu'il était négatif à hauteur de 14 millions d'euros, un an plus tôt.



Cette année, TomTom est désormais plus optimiste sur ses perspectives. Le groupe cible des revenus entre 505 et 520 millions d'euros contre de 470 millions d'euros à 510 millions d'euros auparavant. Le free cash flow devrait être négatif et représenter l'équivalent de 2% des revenus contre 5% précédemment.



La déception est venue de la révision à la baisse de son objectif de free cash flow pour 2023. Attendu auparavant positif et représentant 5% des ventes, il est désormais attendu nul.