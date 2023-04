TomTom connait un début d'année favorable

TomTom gagne 6,13% à 8,03 euros à la Bourse d’Amsterdam ; le spécialiste des outils d'aide à la navigation terrestre (GPS) ayant renoué avec les profits au premier trimestre. Sur cette période, le groupe a généré un résultat net de 3 millions d'euros contre une perte de 21,5 millions d'euros, un an auparavant. TomTom a réduit ses pertes grâce à une progression de 10% de ses revenus à 141 millions d'euros alors que le marché visait 131,6 millions d'euros.



Le résultat brut a, lui, augmenté de 11% à 120,7 millions d'euros, dépassant le consensus de 110,9 millions d'euros.



Le free cash flow est positif à hauteur de 10 millions d'euros, à comparer avec-23 millions d'euros au premier trimestre 2022.



Ces résultats s'accompagnent de la confirmation des perspectives 2023. La société anticipe toujours un chiffre d'affaires compris entre 540 et 580 millions d'euros et free cash flow hors coûts de restructuration représentant entre 0% et 5% des revenus.