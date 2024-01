Le Japon vise à devenir le cinquième pays à poser un engin spatial sur la Lune lorsqu'il tentera un atterrissage de précision vendredi, ce qui donnerait un coup de fouet à un programme spatial qui a subi une vague de revers et a été éclipsé par son rival, la Chine.

Surnommée "sniper lunaire", la sonde de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) tentera d'atterrir à moins de 100 mètres de sa cible, une technologie que la JAXA qualifie de sans précédent et d'essentielle dans la recherche d'eau lunaire et d'habitabilité humaine.

Le Japon cherche de plus en plus à jouer un rôle plus important dans l'espace, en partenariat avec son proche allié Washington, afin de répondre à la puissance militaire et technologique de la Chine, y compris dans l'espace. Le Japon s'enorgueillit d'un certain nombre de startups spatiales du secteur privé et a pour objectif d'envoyer un astronaute sur la lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA.

Mais la JAXA a connu de nombreux revers, notamment l'échec du lancement en mars de la nouvelle fusée phare H3, qui était censée rivaliser en termes de coûts avec les fournisseurs de fusées commerciales tels que SpaceX.

La sonde Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) de la JAXA entamera une phase d'atterrissage de 20 minutes dans le cadre de sa mission aller simple à partir de minuit samedi (15h00 GMT vendredi), en essayant de se poser sur un site cible de la taille de deux pistes d'athlétisme sur la pente d'un cratère situé juste au sud de l'équateur lunaire.

"Aucune autre nation n'a réussi cela. Prouver que le Japon possède cette technologie nous donnerait un avantage considérable pour les prochaines missions internationales comme Artemis", a déclaré Shinichiro Sakai, responsable du projet SLIM à la JAXA.

En août, la sonde indienne Chandrayaan-3 a effectué un atterrissage historique sur le pôle sud de la Lune, un exploit technologique majeur compte tenu du terrain accidenté, soulignant la montée en puissance de l'Inde en tant qu'acteur majeur dans l'espace.

La JAXA souligne que sa technologie de haute précision deviendra un outil puissant pour l'exploration future des pôles lunaires accidentés, considérés comme une source potentielle d'oxygène, de carburant et d'eau. Le Japon prévoit également une exploration lunaire polaire sans pilote avec l'Inde en 2025.

"Pour le développement de projets lunaires, le Japon ne peut rivaliser avec les États-Unis, la Chine ou l'Inde en termes de ressources", a déclaré Kazuto Saiki, professeur à l'université Ritsumeikan, qui a mis au point la caméra à infrarouge proche de SLIM qui analysera les roches lunaires après l'alunissage.

"Nous devrions nous concentrer sur la mise au point de technologies recherchées, telles que l'atterrissage précis et les caméras à infrarouge proche, que les projets d'exploration étrangers s'efforceront d'adopter.

La JAXA a atterri à deux reprises sur de petits astéroïdes, mais un alunissage est beaucoup plus difficile en raison de la gravité, comme l'ont montré plusieurs échecs récents.

L'année dernière, une sonde appartenant à la start-up japonaise ispace inc s'est écrasée sur la surface de la lune, suivie par la sonde russe Luna 25. La semaine dernière, un atterrisseur de la start-up américaine Astrobotic a été victime d'une fuite de carburant, ce qui l'a contraint à abandonner sa tentative d'atterrissage.

"Les erreurs se produisent, mais le Japon est une puissance spatiale très expérimentée - il mène des opérations spatiales très complexes depuis de nombreuses années", a déclaré Bleddyn Bowen, professeur associé de l'université de Leicester spécialisé dans la politique spatiale.

"Il n'est pas aussi important que les États-Unis, l'Union soviétique d'autrefois ou la Chine d'aujourd'hui en termes d'échelle, mais en termes de capacités et de technologies avancées de niche, le Japon a toujours été présent.

L'atterrissage de précision de SLIM "ne changera pas la donne", mais sa démonstration et la fabrication de sondes légères à laquelle le Japon s'est attelé pourraient permettre aux organisations spatiales du monde entier de se lancer dans l'aventure en réduisant le coût de chaque mission, a ajouté M. Bowen.

La JAXA indique qu'il faudra jusqu'à un mois pour vérifier si SLIM a atteint les objectifs de haute précision après l'atterrissage.

À l'atterrissage, SLIM déploiera également deux mini-sondes - un véhicule sautillant de la taille d'un four à micro-ondes et un rover sur roues de la taille d'une balle de baseball - qui prendront des photos du vaisseau spatial. Le géant technologique Sony Group, le fabricant de jouets Tomy et plusieurs universités japonaises ont développé conjointement les robots. (Reportage de Kantaro Komiya ; Reportage complémentaire d'Irene Wang ; Rédaction de David Dolan et Nick Macfie)