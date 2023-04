La Banque du Mexique pourrait envisager de maintenir son taux d'intérêt directeur

Banxico, le nom de la banque centrale mexicaine, a relevé son taux directeur de 25 points de base à 11,25 % lors de sa réunion du 29 mars, ralentissant le rythme d'un cycle de resserrement qui a commencé à la mi-2021 et adoptant un ton plus dovish.

Depuis près de deux ans, la banque a augmenté les coûts d'emprunt pour ralentir la hausse des prix à la consommation.

"L'inflation globale a déjà commencé à diminuer depuis le mois d'août de l'année dernière... Compte tenu de ces signes positifs et de l'orientation monétaire déjà adoptée [...], il ne serait probablement pas surprenant que nous évaluions la possibilité d'un maintien des taux" lors de la réunion de la banque du 18 mai, a déclaré M. Rodriguez lors d'une rencontre avec les parlementaires.

L'inflation mexicaine a ralenti au cours de la première moitié du mois d'avril et le taux a atteint son niveau le plus bas en un an et demi, avec le chiffre global annuel atteignant 6,24%.

Banxico surveillera de près ce que l'on appelle l'inflation de base, a ajouté Mme Rodriguez.

Elle a souligné que l'inflation de base persistante, qui exclut les prix particulièrement volatils des aliments et de l'énergie, a maintenu la hausse globale des prix à la consommation au-dessus de l'objectif de 3 % de la banque, tout en excluant la possibilité d'une réduction des taux à court terme.

"Au moins pour les prochaines décisions, nous ne discuterons pas encore de la possibilité d'une baisse des taux. Nous devons consolider la baisse de l'inflation", a déclaré M. Rodriguez.

La banquière centrale a ajouté qu'en dépit d'une certaine volatilité, le peso a fait preuve d'une "résilience notable" en raison de la solidité des fondamentaux macroéconomiques du pays.

Elle a déclaré que le système financier mexicain est bien capitalisé et dispose de réserves de liquidités, et qu'en l'absence d'événements imprévus, sa solvabilité n'est pas menacée.