Tong Petrotech Corp, anciennement Tong Oil Tools Co., Ltd, est une société basée en Chine principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la vente de perforations, ainsi que dans la fourniture de services connexes. Les principaux produits de la société sont les perforateurs composites. La société fournit également des services de forage, de fracturation, de diagraphie par câble, de perforation et de complétion. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers, tels que l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale.