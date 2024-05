Tongdao Liepin Group, anciennement Wise Talent Information Technology Co Ltd, est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fourniture d'une variété de services d'acquisition de talents aux particuliers, aux entreprises et aux chasseurs de têtes. La société fournit des services d'acquisition de talents aux utilisateurs individuels principalement par le biais de son site web, liepin.com, de son application mobile, Liepin Tongdao, et de son compte officiel WeChat. La société fournit des services de base gratuits et des services à valeur ajoutée payants. Ses services de base gratuits comprennent le profil professionnel, la recommandation personnalisée d'un emploi et d'un chasseur de têtes, ainsi que des services de réseau social et de contenu sur la carrière. Ses services à valeur ajoutée payants comprennent un abonnement premium et des services de conseil en matière de curriculum vitae (CV).