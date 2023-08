TONGHUA GOLDEN-HORSE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO,LTD est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication et la distribution de produits pharmaceutiques. Les principaux produits de la société sont des médicaments brevetés chinois, des médicaments chimiques et des médicaments en vrac, entre autres. Les produits de la société sont utilisés dans les domaines suivants : anti-tumoral, microbien, système digestif, système squelettique et musculaire, gynécologie, système nerveux et autres. La société distribue ses produits principalement sur le marché intérieur.

Secteur Produits pharmaceutiques