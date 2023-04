Les groupes chimiques chinois cherchent à obtenir l'accord de Pékin pour une raffinerie indonésienne de 10 milliards de dollars - sources

Cette démarche intervient alors que la Chine accélère les discussions sur les méga-investissements en Asie du Sud-Est dans le cadre de l'initiative Belt and Road du président Xi Jinping, et que Pékin limite les approbations pour les nouvelles raffineries nationales afin de réduire les émissions de carbone et la surabondance de l'approvisionnement en carburant.

Tongkun Group et Xinfengming Group, basés dans l'est de la Chine, prévoient un complexe raffinerie-pétrochimie dans la province de Kalimantan Nord, sur l'île de Bornéo, ont indiqué trois sources, afin de produire des matières premières pour la fibre chimique.

Dirigé par Tongkun, le complexe pétrochimique proposé comprendrait une raffinerie de 200 000 barils par jour et une unité d'éthylène de 800 000 tonnes par an, qui pourrait être agrandie à l'avenir, ont déclaré deux des sources.

Le projet ferait partie d'un parc industriel prévu dans le nord de Kalimantan, où des entreprises ont inauguré le mois dernier un projet hydroélectrique de 2,6 milliards de dollars destiné à attirer des fabricants d'aluminium, de batteries et de véhicules électriques.

Tongkun a entamé des études de faisabilité pour le projet, qui produirait en partie du paraxylène pour sa production croissante d'acide téréphtalique purifié (PTA) en Chine, une matière première pour les fibres de polyester, ont déclaré deux sources.

L'entreprise cherche également à obtenir l'approbation de la Commission nationale du développement et de la réforme (NDRC), l'organisme de planification de l'État chinois, ont-elles ajouté.

Un responsable des relations avec les investisseurs de Tongkun a déclaré que le projet de raffinerie en Indonésie en était à un stade de planification précoce, mais s'est refusé à tout autre commentaire. Un responsable des relations avec les investisseurs de Xinfengming s'est refusé à tout commentaire.

La NDRC n'a pas répondu à une demande de commentaire.

En novembre, des cadres supérieurs des deux entreprises chinoises ont informé le président indonésien Joko Widodo de leurs projets d'investissement dans le nord de Kalimantan en marge du sommet du G20 à Bali, selon un message daté du 18 novembre sur le compte WeCh officiel de Tongkun qui ne donne que peu de détails.

Luhut Pandjaitan, ministre indonésien des affaires maritimes et de l'investissement, a rencontré la semaine dernière à Pékin Zheng Shanjie, président de la NDRC, et Qin Gang, ministre chinois des affaires étrangères, tous deux nouvellement nommés en mars, pour discuter des investissements chinois en Indonésie.

Sans mentionner de projets spécifiques, M. Luhut a déclaré que Jakarta espérait une plus grande participation chinoise à la construction de la nouvelle capitale du pays et du parc industriel de Kalimantan Nord, ainsi qu'à l'investissement dans les énergies renouvelables et les véhicules à énergie nouvelle, ont rapporté les médias d'État chinois.

Son bureau n'a pas répondu aux questions de Reuters sur le projet de raffinerie.

OBSTACLES POTENTIELS

Le projet pourrait se heurter à la surveillance de Pékin sur les investissements à l'étranger, la Chine ayant imposé un plafond général sur les sorties de capitaux depuis 2018, ont dit deux sources, sans donner plus de détails.

Les deux entreprises chinoises, qui n'ont jamais réalisé de projets à l'étranger, s'aventurent dans un pays où les projets de raffinerie des producteurs de pétrole saoudiens, koweïtiens et iraniens n'ont pas abouti.

L'entreprise publique indonésienne Pertamina a déclaré qu'elle n'était pas en mesure de se mettre d'accord sur des projets avec certains de ces partenaires, tandis que le projet de raffinerie de Bontang, qui intéressait l'Iran, a été mis en suspens par le gouvernement indonésien.

Alors que les géants pétroliers de l'État chinois, Sinopec et PetroChina, possèdent des raffineries en Arabie saoudite et à Singapour, Tongkun et Xinfengming font partie des quelques entreprises chinoises non étatiques qui se développent à l'échelle mondiale dans le secteur du raffinage et qui cherchent à produire leurs propres matières premières pour le polyester.

Un autre fabricant chinois privé de polyester, Hengyi Petrochemicals, a commencé à exploiter un complexe similaire à Brunei en 2019 et prévoit de dépenser 13,6 milliards de dollars pour son expansion.

La semaine dernière, le Premier ministre de la Malaisie voisine, Anwar Ibrahim, a déclaré que la Chine s'était engagée à investir 39 milliards de dollars dans son pays, notamment auprès du constructeur automobile Geely et du groupe chimique Rongsheng Petrochemicals.

(1 $ = 6,8787 yuans chinois renminbi)