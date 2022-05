La maintenance et le COVID nuisent à la production de cathodes de cuivre en Chine en avril -Antaike

La production de cuivre dans 22 fonderies étudiées par Antaike, représentant 83% de la capacité totale du pays, s'est élevée à 757 400 tonnes, soit une baisse de 2,03% par rapport à une production révisée de 773 100 tonnes en mars et une baisse de 7,23% en glissement annuel.

"La maintenance dans les entreprises nationales telles que Tongling Nonferrous, Daye Nonferrous ... a été relativement intensive en avril, a déclaré le bureau d'études, ajoutant que la pandémie avait freiné les taux d'utilisation des fonderies, tandis que la production d'une entreprise du Shandong n'avait pas encore repris.

Au cours des quatre premiers mois, les entreprises interrogées ont produit 3,06 millions de tonnes de cathode de cuivre, soit une baisse de près de 1 % par rapport à la même période en 2021, selon Antaike.

La récente résurgence des infections pandémiques en Chine a sapé à la fois l'offre et la demande dans le secteur du cuivre, certaines zones de production clés étant affectées et le transport et les ventes étant temporairement suspendus, a déclaré Antaike dans un communiqué distinct lundi.

Elle s'attend à ce que la production affectée se rétablisse progressivement, avec une production en mai d'environ 775 000 tonnes.

Toutefois, certains producteurs pourraient reporter leurs plans de maintenance en raison de pénuries de main-d'œuvre, ce qui devrait limiter l'augmentation en mai-juin, selon la déclaration de lundi.

Les prix du cuivre, quant à eux, seront soutenus par les mesures de stimulation de l'économie nationale et l'inflation relativement élevée aux États-Unis, a déclaré M. Antaike, voyant les prix du cuivre du LME fluctuer entre 9 100 et 9 900 dollars la tonne et les contrats à terme de cuivre de Shanghai à 68 000-75 000 yuans (10 124,02-11 166,20 dollars) la tonne à court terme.

Le cuivre de référence à trois mois sur le London Metal Exchange s'est établi à 9 318 dollars la tonne à 0933 GMT. Le cuivre de Shanghai a clôturé à 71 720 $ yuan.

(1 $ = 6,7167 yuan renminbi chinois)