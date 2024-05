Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd. est spécialisé dans la production et la transformation de métaux non ferreux. Les produits comprennent des cathodes de cuivre, des bandes, des tiges et des anodes de cuivre, des lingots d'or et d'argent, etc. En outre, le groupe fabrique des produits chimiques (acide sulfurique, vitriol, nitrate d'argent, glycol propylénique, etc.).

Secteur Exploitations minières et métallurgie