Tongwei Co., Ltd. est un groupe diversifié. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - production de cellules et de modules photovoltaïques (35,7%) ; - fabrication de produits d'alimentation animale (35,2%) : notamment aliments pour poissons, porcs et volailles. En outre, le groupe développe des activités d'élevage de poissons, de distribution de produits vétérinaires et d'additifs alimentaires, et de vente de produits alimentaires à base de poisson, de porc et de volailles ; - production de polysilicium, de silicium monocristallin et de produits chimiques pour la fabrication de cellules solaires (26,8%) ; - exploitation de centrales photovoltaïques (2,3%). 90,2% du CA (avant éliminations intragroupe) est réalisé en Chine.