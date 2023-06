TONGYU COMMUNICATION INC. est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la distribution d'antennes de télécommunication et de composants de radiofréquence. Les principaux produits de la société sont les antennes de sous-station, les composants de radiofréquence et les antennes micro-ondes. La société fournit des antennes de télécommunication et des composants de radiofréquence, ainsi que des résolutions intégrées pour les opérateurs de communication mobile et les intégrateurs d'équipements. La société distribue ses produits sur les marchés nationaux et internationaux.

Secteur Communications et réseautage