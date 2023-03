Toosla : Invest Securities relève son objectif

Invest Securities confirme son conseil à l'achat sur le titre et relève son objectif de cours à 6,48 E (contre 6,06 E). L'analyste estime que l'augmentation de capital ' sécurise le potentiel '.



' Au-delà des éléments techniques de cette augmentation de capital de 3,6mE il faut retenir (i) qu'elle s'accompagne de la baisse de notre WACC de c.1,8pt à 16,2%. (ii) Le groupe a prouvé en 2022 qu'il est en mesure de respecter la trajectoire 2023 à 2025 guidée depuis l'IPO et (iii) nous n'intégrons pas encore ni un abaissement du bêta ni le potentiel de pénétration du marché des véhicules de fonction ' indique le bureau d'analyses.



' Sur des estimations 2022 non publiées à ce jour, en soulignant que la valeur en 2023 du parc en propriété représente 3,5E par action, notre OC post AK, mis à jour sur la base de notre DCF ressort à 6,48E vs 6,06E (WACC abaissé de 18,1% à 16,2%) ' rajoute Invest Securities.



