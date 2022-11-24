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    ALTOO   FR00140062B9

TOOSLA

(ALTOO)
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Toosla : 23/11/2022 Déclaration des opérations effectuées par les dirigeants

24/11/2022 | 14:24
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2022DD873066

22 novembre 2022

FR00140062B9 - DD154251

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Catric Invest personne morale liée à Eric Poncin, Président directeur général

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TOOSLA

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 28 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.9900 Euro

VOLUME : 400.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.9900 Euro

VOLUME : 400.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 29 septembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.9000 Euro

VOLUME : 20.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.9000 Euro

VOLUME : 20.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 04 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.8500 Euro

VOLUME : 30.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.8500 Euro

VOLUME : 30.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 4

DATE DE LA TRANSACTION : 05 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.7200 Euro

VOLUME : 110.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.7200 Euro

VOLUME : 110.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 5

DATE DE LA TRANSACTION : 14 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.5300 Euro

VOLUME : 280.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.5300 Euro

VOLUME : 280.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 6

DATE DE LA TRANSACTION : 19 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.4500 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.4500 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 7

DATE DE LA TRANSACTION : 24 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.5599 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.5599 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION

D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 8

DATE DE LA TRANSACTION : 25 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.6535 Euro

VOLUME : 150.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6535 Euro

VOLUME : 150.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 9

DATE DE LA TRANSACTION : 26 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.6650 Euro

VOLUME : 20.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6650 Euro

VOLUME : 20.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 10

DATE DE LA TRANSACTION : 28 octobre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.6250 Euro

VOLUME : 40.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.6250 Euro

VOLUME : 40.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 11

DATE DE LA TRANSACTION : 01 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.9645 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.9645 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 12

DATE DE LA TRANSACTION : 02 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1.8130 Euro

VOLUME : 300.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1.8130 Euro

VOLUME : 300.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 13

DATE DE LA TRANSACTION : 03 novembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Growth Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici.

Disclaimer

Toosla SA published this content on 23 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 November 2022 13:23:03 UTC.


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CA 2021 4,16 M 4,31 M -
Résultat net 2021 -0,94 M -0,97 M -
Dette nette 2021 6,06 M 6,28 M -
PER 2021 -17,4x
Rendement 2021 -
Capitalisation 12,6 M 13,1 M -
VE / CA 2020 -
VE / CA 2021 5,35x
Nbr Employés 17
Flottant 99,0%
Graphique TOOSLA
Durée : Période :
Toosla : Graphique analyse technique Toosla | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TOOSLA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Dirigeants et Administrateurs
Eric Poncin Chairman & Chief Executive Officer
Nenad Vulic Chief Technology Officer
Anne-France Fournier Chief Operating Officer
Anne-Catherine Péchinot Independent Director
Nathalie Aubin Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TOOSLA-26.01%13
SCSK CORPORATION-6.29%4 799
DBAPPSECURITY CO., LTD.-13.52%2 377
BUSINESS-INTELLIGENCE OF ORIENTAL NATIONS CORPORATION LTD.-19.63%1 397
ADDNODE GROUP AB (PUBL)-2.84%1 326
BASE CO., LTD.75.76%490