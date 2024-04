Chiffre d'affaires annuel 2023 de 10,5 M€, au-dessus de l'objectif de 10 M€ ;

Ebitda ajusté de 9,2% au 2 nd semestre 2023, supérieur à l'objectif de 7% ;

semestre 2023, supérieur à l'objectif de 7% ; Résultats annuels impactés par la sous performance du 1 er semestre et les coûts à caractère non récurrents ;

semestre et les coûts à caractère non récurrents ; Objectifs 2024 : 12 M€ de chiffre d'affaires et 13,5% d'Ebitda ajusté, +1,5 point au-delà de la cible précédente.

23 avril 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie ses résultats annuels 2023 revus par le Conseil d'administration le 23 avril 2024. Les procédures d'audit sont en cours. Le rapport financier annuel 2023 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2024.

Jean-François Boucher, Président de Toosla, déclare :

« Le chemin parcouru au cours des 6 derniers mois est tout simplement parfait. Nous avons mis la Société sur le chemin de la rentabilité plus vite et plus fort que prévu sans renoncer à la croissance et nous avons engagé les leviers qui doivent nous permettre de confirmer cette dynamique en 2024 et au-delà.

Lorsque j'ai accepté de prendre la présidence de l'entreprise, à l'été 2023, je savais que le défi de la croissance rentable et durable était important mais j'étais aussi persuadé que nous pouvions y parvenir à condition de fixer un cap clair, ce que j'ai fait, et de nous appuyer sur les bonnes personnes. Je tiens à saluer le travail de tous les talents de l'entreprise et en premier lieu la capacité de Panayotis Staïcos à nous remettre sur la route du succès.

Le lancement en 2024 de nos nouvelles offres MyToosla et MyToosla+, sans équivalent sur le marché, vont faire entrer Toosla dans une nouvelle dimension, qui va bien au-delà du seul marché de la location courte durée. Je suis vraiment impatient de pouvoir à nouveau créer de la valeur pour nos actionnaires.

Je tiens enfin à remercier Bertrand Gruyelle, co-fondateur de Toosla, d'avoir accepté de rejoindre le Conseil d'administration pour prendre la place d'Eric Poncin et assurer la continuité historique. »

Données en cours d'audit

En milliers d'euros 2022 S1 2023 S2 2023 2023 Chiffre d'affaires[1] 7 729 4 792 5 727 10 519 EBITDA ajusté[2] 572 14 526 540 % du chiffre d'affaires 7,4% 0,3% 9,2% 5,1% Résultat d'exploitation (1 897) (2 995) (1 631) (4 626) Résultat financier (780) (600) (606) (1 206) Résultat exceptionnel (99) (6) 6 (0) Impôt (227) - (2) (2) Résultat net (3 004) (3 600) (2 234) (5 834)

Fort redressement des performances économiques au 2nd semestre 2023

Grâce à la nouvelle dynamique insufflée au 2nd semestre 2023, Toosla a généré un chiffre d'affaires annuel de 10,5 M€, en croissance de +35% sur un an, au-dessus de l'objectif fixé par la Direction générale en septembre dernier (10,0 M€).

Au cours du 2nd semestre 2023, Toosla a atteint son objectif de générer plus de revenus avec moins de véhicules. Ainsi, alors que la croissance de la flotte moyenne (+73%) était supérieure à celle du chiffre d'affaires (+60%) au 1er semestre 2023, le ratio s'est inversé favorablement au 2nd semestre 2023, la progression des revenus (+19%) étant à nouveau supérieure à celle de la flotte moyenne (+13%).

Cette nouvelle dynamique a permis de générer un Ebitda ajusté[3] de 9,2% au 2nd semestre 2023, bien au-delà de l'objectif annoncé (7%) et après un Ebitda ajusté tout juste à l'équilibre au 1er semestre 2023. Le plan d'actions mis en œuvre au cours de l'été 2023 a permis de gagner 7 points sur les coûts de gestion de la flotte (frais de mise en circulation, réparations, etc.) et 2 points sur les dépenses de marketing (baisse des achats publicitaires au profit du marketing relationnel) entre le 1er semestre 2023 et le 2nd semestre 2023.

Cette performance est d'autant plus remarquable que Toosla a supporté, au cours du 2nd semestre 2023, les coûts opérationnels inhérents à la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route (évolution de l'organisation et arrêt des activités non profitables notamment) estimés à environ 0,2 M€.

À 0,5 M€, l'Ebitda ajusté annuel 2023 ressort à 5,2% du chiffre d'affaires contre 7,3% en 2022. Le résultat d'exploitation du Groupe s'établit à (4,6) M€, après prise en compte des dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (5,2 M€ dont 1,3 M€ de charges liées à la mise à la valeur de marché de véhicules destinés à être cédés dans le cadre de la nouvelle feuille de route).

L'augmentation du volume et du coût de financement pèse sur le résultat financier qui s'établit à (1,2) M€ et porte le résultat net à (5,8) M€.

Structure financière

Au 31 décembre 2023, la trésorerie disponible s'élève à 3,3 M€ (2,4 M€ à fin 2022) pour une dette financière brute de 16,6 M€ (17,0 M€ un an plus tôt), intégrant 12,5 M€ d'emprunts obligataires directement affectés au financement de la flotte dont la maturité est fixée à 2027 et 0,5 M€ de crédit-bail. Hors ces dettes spécifiquement liées à l'exploitation, l'endettement financier net ressort ainsi à 0,3 M€ pour des capitaux propres de (0,5) M€.

La Société estime disposer des moyens nécessaires pour financer son activité au cours des 12 prochains mois sans appel au marché.

Plusieurs leviers pour poursuivre la dynamique en 2024

En 2024, Toosla pourra s'appuyer sur les initiatives mises en œuvre récemment pour poursuivre sa dynamique, notamment :

Une flotte stabilisée autour de 600 véhicules, en privilégiant l'augmentation du revenu par véhicule pour générer du chiffre d'affaires additionnel ;

Un service toujours plus désirable, enrichi notamment par l'extension du service de livraison et de reprise aux aéroports d'Orly et Roissy Charles-de-Gaulle et par l'ouverture des réservations depuis le site Internet Toosla.com ;

Un déploiement national qui sera engagé au printemps, avec une ouverture du service à Lyon dans les tous prochains jours et un programme d'expansion qui sera annoncé au cours des prochaines semaines à d'autres agglomérations.

Toosla dévoilera également très prochainement ses deux nouvelles offres d'abonnement, MyToosla et MyToosla+, qui feront définitivement passer les conducteurs dans une nouvelle dimension en promettant, pour un budget maîtrisé, de bénéficier du bon véhicule au bon moment. Ces offres vont également élargir considérablement le potentiel économique de Toosla, faisant passer la Société du monde de la location courte durée, caractérisé par une activité saisonnière, à celui beaucoup plus vaste de la nouvelle mobilité automobile, basée sur des revenus mensuels récurrents.

Dans ce contexte, Toosla confirme son objectif d'atteindre un chiffre d'affaires de 12 M€ en 2024. L'effet vertueux de la croissance, associé à un plan strict de contrôle des coûts engagé début 2024, doit permettre à la Société de dépasser son objectif d'une marge d'Ebitda ajusté de 12% pour viser 13,5%. Même si tous les moteurs ne seront pas à plein régime à fin juin, Toosla prévoit une nouvelle dynamique de croissance rentable dès le 1er semestre 2024.

Panayotis Staïcos, Directeur Général de Toosla, conclut :

« Notre performance économique à court terme est d'autant plus remarquable que nous évoluons dans un marché où les clients cherchent à maîtriser leurs budgets et où bon nombre de nos compétiteurs ont un excès d'offres qui les conduit à privilégier les volumes au détriment des prix.

Notre politique stricte de contrôle de la flotte, nos capacités à conquérir de nouveaux espaces de croissance, que ce soient les aéroports parisiens ou les grandes agglomérations hors Paris, et l'optimisation constante de notre structure de coûts sont de précieux atouts pour continuer à délivrer au-delà des promesses.

Nous sommes surtout impatients de dévoiler nos nouvelles offres d'abonnement qui vont nous permettre de nous positionner pleinement et durablement comme un accélérateur de la transformation de la mobilité, pour faire basculer sereinement les automobilistes de la possession d'un véhicule, souvent coûteuse, contraignante et polluante vers la mise à disposition du bon véhicule au bon moment, dans une démarche économiquement et écologiquement responsable. »

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, jeudi 25 juillet 2024 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr - 06 24 03 26 52



Indicateurs alternatifs de performance

Données en cours d'audit

En milliers d'euros 2022 2023 Chiffre d'affaires 7 729 10 519 Vente de marchandises 153 1 105 Chiffre d'affaires consolidé 7 881 11 624 Ebitda ajusté 572 540 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (2 295) (4 351) Reprises sur provisions 3 4 Redevances de crédit-bail (177) (732) Vente de marchandises 153 1 105 Achats de marchandises (121) (1 136) Autres écritures d'ajustement (32) (56) Résultat d'exploitation (1 897) (4 570)

[1] Hors produits de cession de crédit-bail

[2] Résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et l'impact de cession de crédit-bail

[3] Hors produits de cession de crédit-bail

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : mGmbaZVuapvIyGpxZshua2NmmWyXw2iWa2mVyZNqY5rKap9kmm+UmJeWZnFml2dv

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/85229-toosla_cp_ra_2023_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews