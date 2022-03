Toosla : Résultats annuels 2021 : forte croissance et amélioration de la rentabilité

Résultats conformes aux objectifs annoncés lors de l'introduction en Bourse en décembre 2021

Croissance de +44% du chiffre d'affaires à 4,10 M€

Marge d'EBITDA ajusté [1] en hausse de 7 points à 23,9%

en hausse de 7 points à 23,9% Trésorerie disponible de 2,96 M€ au 31 décembre 2021 grâce au succès de la levée de fonds

29 mars 2022 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, publie ses résultats annuels au titre de l'exercice 2021 (clos le 31 décembre 2021) revus par le Conseil d'administration le 29 mars 2022. Les procédures d'audit sont en cours et le rapport financier annuel 2021 sera mis à la disposition du public au plus tard le 30 avril 2022.

Éric Poncin, Président-directeur général de Toosla, déclare :

« Nous réalisons une belle performance sur l'exercice 2021 conforme au plan de développement annoncé lors de notre introduction en Bourse et avant même de pouvoir accélérer grâce au produit de la levée de fonds. La montée en puissance de l'application et de notre plateforme servicielle a permis de conquérir et de fidéliser de nouveaux clients tout en gagnant en productivité et en rentabilité.

Le démarrage de l'exercice 2022 s'inscrit dans cette dynamique avec l'ouverture de nouvelles stations, l'enrichissement de notre flotte avec une part croissante à faibles émissions et un accroissement de la visibilité.

Avec un marché de la location de voiture en Europe estimé à 20 milliards d'euros d'ici à 2026, notre potentiel de croissance est encore immense. En 2022, nous concentrerons nos efforts sur la progression de notre parc automobile, mais aussi sur la maîtrise de nos coûts et charges opérationnelles. Plus que jamais, Toosla est engagé pour une mobilité plus partagée, durable et rentable. »

Données en cours d'audit

En milliers d'euros 2020 2021 Chiffre d'affaires 2 853 4 097 EBITDA ajusté[1]

% du chiffre d'affaires 483

16,9% 978

23,9% Amortissements, dépréciations et provisions (807) (1 080) Résultat d'exploitation (349) (181) Résultat financier (311) (632) Résultat exceptionnel (77) (202) Impôts sur les résultats[2] 0 1 Résultat net (676) (936)

Une nouvelle année de croissance forte

Toosla réalise un nouvel exercice en forte croissance avec un chiffre d'affaires consolidé de 4,1 M€ en croissance de +44% par rapport à l'exercice précédent. Cette progression rapide de l'activité a été essentiellement portée par l'augmentation de la flotte de véhicules (+29% en moyenne en 2021 par rapport à 2020), ainsi que par l'algorithme puissant de l'application, permettant d'optimiser le taux d'occupation des véhicules.

L'évolution très favorable de l'activité sur l'exercice 2021 valide, une nouvelle fois, l'offre entièrement digitale, sans agence et « sans contact » de Toosla, ainsi que le dynamisme de son marché.

Forte progression de la rentabilité : marge d'EBITDA ajusté à 23,9%

En lien avec l'accélération de l'activité, les charges directes d'exploitation progressent sur la période. Elles sont principalement dues au renforcement de la flotte de véhicule, au développement des stations et à un coût total de détention (entretien, réparation, assurance). La bonne gestion commerciale et l'algorithme puissant de l'application ont permis de maîtriser et couvrir ces hausses de charges. L'EBITDA ajusté, indicateur clé de la rentabilité de l'entreprise, s'améliore ainsi à 0,98 M€ soit 23,9% du chiffre d'affaires, en progression de 7 points par rapport à 2020.

Les dotations aux amortissements et provisions progressent de 34% à 1,08 M€. Elles reflètent les investissements dans la croissance de la flotte de véhicules réalisés sur l'exercice. Le résultat d'exploitation du Groupe s'améliore de près de 50% et s'établit à (0,18) M€.

Les charges liées aux financements de la flotte pèsent sur le résultat financier qui s'établit à (0,63) M€. Le résultat exceptionnel se contracte à (0,20) M€, en raison de pertes exceptionnelles en fin d'exercice sur quelques véhicules. Après prise en compte de la charge d'impôt, le résultat net du Groupe ressort à (0,94) M€.

Une structure financière renforcée par le succès de l'introduction en Bourse

Le bilan de Toosla s'est considérablement renforcé au cours de l'exercice, sous l'effet du succès de l'introduction en Bourse sur Euronext Growth réalisée en décembre 2021. Ainsi, les capitaux propres s'élèvent à 4,14 M€ (contre 0,51 M€ un an auparavant) et la trésorerie disponible à 2,96 M€ (contre 1,03 M€ au 31 décembre 2020). À fin 2021, la dette financière et bancaire s'élève à de 9,03 M€ dont 6,20 M€ d'emprunts obligataires dont la maturité est fixée à 2025.

Grâce à son bilan renforcé, Toosla peut dorénavant accéder à une plus large palette de financements et bénéficier de conditions et de volumes plus attractifs pour financer son développement.

Une accélération de la croissance rentable attendue dès 2022

Afin de poursuivre sa dynamique de croissance, Toosla vise à doubler sa flotte de véhicule en 2022. Forte de ses bonnes relations avec ses partenaires, la Société a déjà sécurisé ses approvisionnements pour l'année, malgré les perturbations qui affectent le secteur automobile. Après l'ouverture de deux nouvelles stations à Paris au premier trimestre 2022, Toosla poursuit également le développement de son maillage territorial en France et en Europe.

Par ailleurs, Toosla renforce ses efforts pour accroître sa rentabilité et sa profitabilité en optimisant la disponibilité de sa flotte tout en réduisant son coût total de détention. Ceci permet à Toosla de viser un doublement de son activité en 2022 associé à une nouvelle amélioration de son taux de marge d'EBITDA.

L'année 2022 marquera ainsi la première étape du plan stratégique de développement annoncé lors de l'introduction en Bourse. Dans le cadre de ce plan, la Société vise en 2025, un chiffre d'affaires de plus de 80 millions d'euros accompagné d'une marge d'Ebitda ajusté de 35% et d'une marge de résultat d'exploitation supérieure à 15%.

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de près de 400 véhicules sur 12 stations à Paris, à Neuilly-sur-Seine et – depuis mai 2021 – à Madrid. En 2021, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 4,1 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO).

[1] EBITDA ajusté : résultat d'exploitation, excluant les dotations aux amortissements des immobilisations et incluant le crédit d'impôt innovation (CII)

[2] Hors CII

