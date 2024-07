18 juillet 2024 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une nouvelle étape de son expansion nationale avec l'ouverture de son service à Nice. Ce déploiement constitue une nouvelle étape majeure dans le cadre de la feuille de route 2024.

Une destination touristique par excellence

Après Lyon et Bordeaux, Toosla a choisi d'implanter son service dans la métropole Nice Cote d'Azur pour bénéficier de la forte dynamique régionale. Avec une population de plus de 500 000 habitants pour la seule métropole et de plus d'1 million pour l'aire urbaine, Nice représente la 7ème zone d'intervention en France.

Surtout, le tourisme y est très développé par rapport aux territoires de comparaison. À population équivalente, la capacité d'accueil est dix fois plus importante. Près de 15% des logements sont des résidences secondaires, contre 1% dans les territoires comparables. L'hôtellerie est aussi plus fréquente, de plus haut niveau de gamme et à destination d'une clientèle étrangère (60% des nuitées)[1].

Enfin, l'aéroport Nice Côte d'Azur est le deuxième aéroport de France après Paris. En 2023, il a enregistré un trafic de 14,2 millions de passagers (aviation commerciale, aviation d'affaires et trafic d'hélicoptères).

Autant d'atouts qui créent un besoin évident pour l'offre de location 100% digitale et à la carte de Toosla.

Ouverture des réservations dès aujourd'hui

Dès aujourd'hui, les clients de Toosla peuvent réserver un véhicule à l'aéroport Nice Côte d'Azur pour des locations à partir du 8 août 2024 et bénéficier de toute l'expérience utilisateur comme c'est déjà le cas à Paris, Lyon et Bordeaux : choix du véhicule, disponibilité, options et prix directement depuis l'application accessible sur smartphone, tablette ou ordinateur (PC ou Mac).

Comme pour ses premiers déploiements à Lyon et Bordeaux, Toosla s'est associé à un partenaire local, loueur indépendant implanté depuis plus de 25 ans dans l'agglomération et disposant une flotte d'environ 500 véhicules.

Depuis le début de l'année, Toosla a ainsi déployé sa plateforme technologique auprès de 3 nouveaux partenaires, sans nouveaux développements spécifiques majeurs et sans investissement dans une flotte. La Société démontre une nouvelle fois l'évolutivité sans limite de son actif technologique.

Dernière étape avant les lancements de MyToosla et MyToosla+

Avec une offre désormais disponible à Paris, Lyon, Bordeaux et Nice, Toosla a terminé son premier cycle de déploiement national et va pouvoir monter en puissance sur chacune de ces destinations à compter du 2nd semestre 2024.

Surtout, la Société va pouvoir s'appuyer sur ce maillage national pour déployer, à partir de la rentrée 2024, ses tous nouveaux services, MyToosla et MyToosla+. Ces deux nouvelles offres d'abonnement feront définitivement passer les conducteurs des 4 grandes agglomérations couvertes dès le lancement dans une nouvelle dimension en promettant, pour un budget maîtrisé, de bénéficier du bon véhicule au bon moment.

Prochains rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, jeudi 25 juillet 2024 (après Bourse)

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité durable en proposant un service de location courte durée de voitures simple et efficace. Son objectif : favoriser la mobilité de demain en levant tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence, sa plateforme digitale et son offre large de véhicules à faible émission. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées sur PC/Mac, tablettes et smartphones. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité en libre-service permanente des véhicules (24/7) et son service de conciergerie (livraison-reprise de véhicule à l'adresse de son choix).

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules à Paris et Lyon. En 2023, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

