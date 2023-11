Communiqué officiel de TOOSLA

28 novembre 2023 – Toosla (code ISIN : FR00140062B9 – code mnémonique : ALTOO), acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce une très bonne dynamique commerciale depuis l'été 2023, lui permettant de dépasser son objectif de chiffre d'affaires pour 2023 et de s'inscrire dans une tendance favorable pour 2024.

Plus de 10 M€ de chiffre d'affaires en 2023

À l'occasion de la présentation de sa feuille de route stratégique « En route pour 2024 », qui doit mettre la Société sur la voie de la croissance rentable, Toosla avait annoncer un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 10 M€ en 2023, contre moins de 8 M€ en 2022.

Sur la base du volume d'affaires réalisé à date et des réservations enregistrées jusqu'à la fin de l'année, Toosla est d'ores et déjà en mesure de réaliser plus de 10 M€ de chiffre d'affaires en 2023.

En bonne voie pour atteindre 12 M€ en 2024

En outre, l'activité des 4 derniers mois s'est systématiquement située à plus de 1 M€, ce qui, maintenu à ce rythme, pourrait conduire Toosla à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 12 M€ en 2024, conforme à l'objectif annoncé.

Toosla est ainsi bien engagé pour atteindre les deux premiers jalons commerciaux de son plan stratégique.

Une optimisation de la flotte de véhicules

Cette performance commerciale est le fruit d'une optimisation progressive de la flotte de véhicules. Ainsi, depuis le changement de Direction générale opéré fin juillet 2023, la croissance mensuelle des revenus a systématiquement été supérieure à la croissance de la flotte par rapport à la même période de 2022. Mieux, la Société a finalisé son processus d'optimisation de la flotte, en ligne avec ses besoins pour 2024, et disposera, dès la fin du mois, d'un parc de 600 véhicules dont le financement est sécurisé.

Cette gestion saine, rendue possible par la flexibilité de la plateforme technologique propriétaire de gestion de la flotte et l'agilité de la politique commerciale, devrait avoir un impact favorable sur la rentabilité de la Société.

Panayotis Staïcos, Directeur général de Toosla, déclare :

« Nous avons demandé, lors de la présentation de notre feuille de route, à être jugés sur notre capacité à dire ce que nous allions faire et faire ce que nous avions dit. L'objectif de chiffre d'affaires 2023 était le premier jalon que nous avions mis sur notre chemin et je suis fier, plus de 5 semaines avant la fin de l'exercice, d'annoncer que nous serons au-delà de notre promesse.

C'est grâce au travail sans relâche de nos collaborateurs et à la confiance de nos partenaires que Toosla devient chaque jour plus désirable pour ses clients et plus crédible pour ses actionnaires. Nous sommes ainsi fidèles à notre mot d'ordre : faire plus et mieux avec moins. »

À propos de TOOSLA

Créé en 2016, Toosla a pour ambition de devenir un acteur majeur de la « révolution » de la mobilité en réenchantant en profondeur la location courte durée de véhicules. Son objectif : lever tous les « irritants » du secteur grâce à son modèle sans agence et son application. Il offre une expérience client entièrement digitale, aux procédures simplifiées et sécurisées. Sa promesse client se distingue par un modèle de voiture et d'options garantis, une disponibilité permanente (24h sur 24 et 7 jours sur 7) et une mise à disposition libre-service sans attente du véhicule.

Toosla propose une flotte de plus de 600 véhicules sur Paris. En 2022, le Groupe a enregistré une croissance de +92% et un chiffre d'affaires de 7,9 millions d'euros.

Toosla est coté sur Euronext Growth® Paris (Code mnémonique : ALTOO – Code ISIN : FR00140062B9).

Retrouvez toute l'information financière de Toosla sur :

www.toosla-bourse.com

Contacts



Toosla – Relations Investisseurs

Jérôme Fabreguettes Leib

toosla@actus.fr - 01 53 67 36 78

Toosla – Relations Presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr - 06 24 03 26 52

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xmxvk8doZmbGl22akpWXmmJlamtix2TFZmeVyWiaacibaG5omGthbpedZnFklW1o

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/83082-toosla_cp_guidance_ca_2023_atteinte_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews