Toosla : accélère de 35% en 2023 et confirme ses objectifs

Le 27 février 2024 à 18:17

Avec un chiffre d’affaires de 10,5 millions d'euros à fin décembre, en croissance de 35% sur un an, Toosla dépasse l’objectif fixé par la direction générale en septembre dernier (10,0 millions d'euros). Cet acteur digital de la location de voiture de courte durée confirme sa trajectoire pour atteindre son objectif d’Ebitda ajusté à plus de 7% au second semestre 2023 contre 0,3% au 1er semestre 2023. Au cours du second semestre, Toosla s’est attaché à améliorer le revenu par véhicule, et ce ratio a progressé de 5% durant cette moitié de l'exercice contre un repli de 8% au 1er semestre.



Après avoir fait progresser sa flotte moyenne de 73% au premier semestre 2023 pour réaliser une croissance de 60% de ses revenus au premier semestre, la société a fait progresser sa flotte de seulement 13% en moyenne au second semestre 2023 pour générer une croissance de 19% de ses revenus.