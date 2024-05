Toosla : annonce son déploiement à Lyon

Toosla annonce engager son déploiement national avec l'ouverture de son service à Lyon. L'acteur digital de la location de voiture de courte durée précise que ce déploiement sera réalisé au travers d'un partenariat stratégique avec la société Easymove and co, acteur établi dans la location courte durée à Lyon. Depuis son lancement à Paris en 2016, Toosla a connu un succès "spectaculaire", souligne la société.



Lyon, deuxième agglomération de France avec 1,7 million d'habitants et deuxième ville touristique avec près de 5 millions de nuitées par an, s'est imposée comme "le choix naturel" au moment d'engager une première expansion nationale de l'offre.

Cette nouvelle station située à la Gare de Lyon Part Dieu, en plein centre-ville de Lyon, permettra à Toosla d'accompagner ses clients parisiens et futurs clients lyonnais lors dans leurs déplacements en TGV entre Paris et Lyon dans le cadre d'un transport multimodal tout en développant une clientèle locale "de plus en plus ouverte à l'usage d'une mobilité douce".