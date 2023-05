Toosla : commercialise son offre BtoB « Compte mobilité »

Toosla, acteur digital de la location de voiture de courte durée, annonce la commercialisation à grande échelle de son offre BtoB « Compte mobilité » et propose ainsi une nouvelle approche de la voiture de fonction, plus flexible et « sans irritant » pour les entreprises et leurs collaborateurs. L'offre BtoB " Compte mobilité " de Toosla vise à remplacer la traditionnelle voiture de fonction par un forfait mobilité. Le budget de la voiture de fonction est converti en cagnotte utilisable chez Toosla.



Ce dispositif a été conçu dans une approche " gagnant-gagnant " pour les entreprises et leurs collaborateurs. Il allège les entreprises de la gestion de leur parc automobile et réduit les coûts associés (personnels dédiés, frais d'entretien, frais d'assurance etc.).



Il donne en même temps aux collaborateurs éligibles l'accès à tout le parc Toosla 24h sur 24 et 7 jours sur 7, à travers l'application grâce à un profil utilisateur spécifique. Ils bénéficient ainsi de la même qualité de service client que les utilisateurs particuliers et des véhicules fortement équipés : boîte automatique, GPS, etc.



Le " Compte mobilité Toosla " a déjà fait l'objet d'une expérimentation au second semestre 2022 avec deux entreprises de la région parisienne, impliquant plus de 100 collaborateurs, et les premiers retours sont très positifs.



Ces tests grandeur nature ont permis à Toosla de perfectionner son offre et les développements techniques de l'application pour proposer aux entreprises et à leurs collaborateurs une expérience " sans irritant " au plus près de leurs besoins.