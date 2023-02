Toosla : les perspectives séduisent, le titre monte

Toosla a annoncé vendredi avoir accéléré sa croissance lors de l'exercice 2022 en générant un chiffre d'affaires en hausse de 89%, conformément à la trajectoire annoncée lors de son introduction en Bourse, fin 2021.



L'entreprise, spécialisée dans la location digitale de voitures de courte durée, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 7,7 millions d'euros, contre 4,1 millions d'euros en 2021.



Si ce chiffre s'avère inférieur à la prévision des analyste d'Invest Securities (8,7 millions d'euros), la société a déclaré prévoir une poursuite de sa dynamique de croissance en 2023.



Dans son communiqué, Toosla indique que son activité a doublé sur le seul mois de janvier tout en évoquant d'excellentes réservations pour les vacances d'hiver.



L'entreprise souligne que le reste de l'exercice s'annonce également sous les meilleurs auspices, estimant que ses marchés offrent encore 'de belles perspectives de développement'.



Pour répondre à la forte demande de ses clients, la société a sécurisé dès le mois de février le doublement de sa flotte pour l'exercice 2023 avec un pic prévu en haute saison à 1200 voitures.



En matière de développement, Toosla prévoit de concentrer ses efforts sur Paris et Madrid, où le marché de la location de courte durée est profond et

où elle dispose de positions solides.



Cotée à la Bourse de Paris, son action grimpait de 12,5% après cette publication.



